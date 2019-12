El temporal del día sábado

Cayeron 110 mm. en muy poco tiempo lo que generó inconvenientes.

La Municipalidad de Carlos Casares informa que debido a las abundantes precipitaciones de este día sábado 28, 110 milímetros que cayeron entre las 1:30 y 6:00 AM, produciéndose el mayor volumen de milímetros entre las 3:00 y 4:00 AM ( en este periodo en 45’ llovieron más de 60 milímetros ) las bombas de la estación de desagües ubicada en el acceso Lowenthal y Mitre (frente al predio de la Cámara de Comercio - El Ovalo Eventos) fueron encendidas a las 02:00 horas. Debido a la fuerte tormenta el tendido eléctrico que va a través del mencionado acceso cedió dejando sin energía a todo ese sector de la planta suburbana por lo que la Municipalidad rápidamente instaló un generador de energía para que dicha estación de rebombeo pueda seguir funcionando, no obstante en ese periodo se sufrieron algunos inconvenientes que posteriormente se fueron solucionando paulatinamente. El equipo de Defensa Civil, Corralón Municipal, Guardia Urbana y Acción Social estuvieron trabajando toda la madrugada para tratar de resolver cada situación puntual, se solicitó a colaboración a Bomberos Voluntarios y EDEN. Siendo las 12:00 AM la situación de Emergencia ha sido superada aunque se continúa trabajando con los distintos equipos.