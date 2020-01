La problemática de las fiestas privadas

El Intendente Walter Torchio se refirió a tan complejo tema y afirmó que “La familia cumple un rol fundamental”.

A tres días del comienzo de un nuevo año, el Intendente Municipal escribano Walter Torchio brindó hoy una conferencia de prensa para dar a conocer su análisis de lo que dejaron los festejos del 24 y 31.

“Siempre hay cuestiones a corregir pero, el funcionamiento fue bastante aceptable”, dijo el Intendente Walter Torchio, en el balance ante la prensa local en conferencia de ésta mañana.

En el discurso se mostró satisfecho con el trabajo de las diferentes áreas del municipio por la labor realizada durante los días festivos. “Agradezco a Guardia Urbana Municipal (GUM) y a la Policía por la ayuda dispensada”.

Asimismo, amplió el agradecimiento ya que un evento climático entre ambas celebraciones azotó a la ciudad y ahí, también estuvo la comuna acompañando a los vecinos. “El día sábado la GUM tuvo un fuerte trabajo producto de la situación climática adversa junto a Servicios Urbanos y Desarrollo Social para atender a las distintas necesidad de los vecinos”.

Retomando estrictamente a las fechas 24/25 y 31/1, el Jefe Comunal recalcó la importancia del rol de la familia, los comerciantes, y la población en general para seguir construyendo un Casares más seguro para todos.

Al respecto así se expidió el Intendente. “No me preocupan las fiestas en sí. Me parece fantástico que la gente se reúna y la pase bien pero sí, las demás cuestiones que hay detrás de las mismas y sobre las cuales es muy difícil tener controles. Nos preocupan porque se auto convocan rápidamente por vía redes sociales (RRSS) y no podemos tener ningún tipo de control”.

En tal sentido, Torchio sumó que “son pocas las personas que vienen a la municipalidad a avisar y solicitar colaboración para los eventos privados que realizan pero en su gran mayoría nos enteramos por la convocatoria que hacen en las RRSS y, la información es escasa”.

En sintonía con esto último, el Intendente manifestó la empatía de algunos vecinos que tienen el mismo deseo que su gestión, divertirse pero con responsabilidad social. “A las personas que se acercan al municipio a contar que van a realizar eventos privados, los asesoramos sobre qué cuestiones debería reunir, contamos los problemas que podría tener si pasa algo dentro del lugar, aconsejamos de que intenten tener baños químicos apropiados”, pero al ser un lugar privado donde el municipio no tiene injerencia, “nosotros nos ocupamos más bien de lo que sucede afuera, y por eso, organizar las salidas conjuntamente con ellos para que todos se diviertan y todo salga lo mejor posible para todos”.

Además, “les informamos el tema de los volúmenes y decibeles y que sepan que si hay denuncia de vecinos serán multados”.

MENSAJE AL VECINO

Por eso, es válido volver a decir que en toda circunstancia, “el vecino sabe que estamos”, pero remarcó que “aquellos que se sientan molestos por eventos privados, radiquen las denuncias acompañadas por sus firmas para que quede constancia de ella como corresponde”. Esto ya está en práctica.

Por otro lado, “les pedimos colaboración a las familias, a los jóvenes, a los comerciantes porque como municipio no podemos cubrir todas las viviendas las 24 horas cada día del año, ya que la persona que consume alcohol o cualquier otra sustancia lo puede hacer en cualquier momento del día y lugar”. En este sentido explicó que “tampoco podemos hacer cacheos por hacer o ingresar a las casas porque no corresponde ya que estaríamos violando las cuestiones privados e individuales de las personas”.

“Por eso y a raíz de algunos trascendidos es muy importante el compromiso de la familia ya que escuchamos comentarios y por eso estamos trabajando con la Policía y las Autoridades Judiciales pero, no tenemos pruebas fehacientes y por eso recalcamos la colaboración de la familia”. También “especialmente necesitamos colaboración de los comerciantes. Ayer (jueves 2) vi a dos niños de no más de 12 años consumiendo bebidas energizantes. Esto es un problema porque si los menores siguen bebiéndolas van a tener inconvenientes cuando sean adultos ya que sus cuerpos no están preparados para recibir ese estilo de bebida al tener cafeína y otros elementos”. En resumen, “ese chico lo obtuvo de algún comercio o en la casa. Por eso necesitamos la responsabilidad del comerciante y la atención de los adultos responsables”. Vale aclarar siempre que “tenemos los mecanismos abiertos para comunicarnos, ayudar y en conjunto con la sociedad mejorar porque solos no tenemos forma de abarcar a todas y cada una de las circunstancias ya que no nos alcanza el tiempo, el personal”. También es una cuestión de responsabilidad ciudadana.

En tal sentido y ante la requisa periodística, el Jefe Comunal insistió en que “vamos a seguir sumando todas las Políticas Públicas necesarias que podamos pero no alcanzan si no hay compromiso social”, reafirmando la preocupación por la temática al decir que “estamos preocupados y ocupados pero también somos sinceros; si no hay conciencia social el problema no se resolverá”.

En el cierre, Torchio insistió en que “nuestra idea es generar la conciencia ciudadana de entender el respeto por el otro, la atención sobre el consumo y para eso necesitamos el compromiso de todos para palear las circunstancias”.

* Informe gentileza de: Prensa Municipalidad de Carlos Casares.