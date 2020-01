Hockey en Sportivo Huracán

Comenzaron con los trabajos de pretemporada.

El día lunes 20 dio comienzo en el polideportivo de Sp. Huracán la pretemporada en vistas a un año que se viene con objetivos importantes.

En el primer día las jugadoras de las distintas categorías, que formarán parte del campeonato de la Asociación del Centro, fueron convocadas en el gimnasio para comenzar con la parte física, lo harán los lunes, miércoles y viernes desde las 13:00 horas. Los martes y jueves desde las 19:00 hs. la actividad estará centrada en la cancha de césped sintético para la parte técnica y estratégica.

Todavía no está definido el comienzo del campeonato, aunque se estima que podría ser en la segunda quincena del mes de marzo. En una reunión realizada días pasados se barajó la posibilidad de realizar un torneo tipo preparación en el mes de febrero, si bien no hay definición aún, las chicas que dirige Horacio Keilis ya comenzaron con la puesta a punto.

Para este año 2020 la Asociación del Centro les exige a los clubes la presentación de las cuatro categorías, 7ma. (Sub 14), 6ta. (Sub 16), 5ta. (Sub 19) y Primera División. Con respecto a la 5ta. categoría, hubo una modificación en lo que respecta al año anterior, antes era Sub 18 y ahora pasó a ser Sub 19, todo esto por directivas de la Confederación Argentina de Hockey. Las diferentes asociaciones deberán cumplir con esta nueva reglamentación.

La nueva categoría Sub 19, chicas nacidas hasta el año 2001, es un tanto particular por dos motivos, uno es que por edad hay muchas jugadoras que ya son o están para jugar en Primera División, por otro lado a los 18 años muchas de ellas se van a estudiar por lo que se convierte esto en una gran desventaja para los clubes del interior o aquellos alejados de los grandes centros de estudios.

Las categorías formativas (8va., 9na. y 10ma.), las cuales participan a lo largo del año en diferentes encuentros amistosos, están a cargo de los profesores Franco Alís y Marilina Bongianino. Los martes y jueves desde las 19:00 horas los más pequeños participan de los entrenamientos para dar sus primeros pasos en este deporte.

Sin dudas que es este el momento para sumarse a la familia del hockey, si así lo desean pueden acercarse al polideportivo de lunes a viernes durante los entrenamientos o en horarios donde funciona la secretaria, ahí se les entregará una planilla para luego sumarse a las prácticas lo más rápido posible. No es determinante el hecho de nunca haber practicado la disciplina, que si bien no es fácil, bien quedó demostrado el año pasado que chicas que nunca lo hecho, rápidamente se pudieron adaptar y alcanzar niveles sorprendentes.

Sin dudas que el 2019 ha sido el gran año para el hockey de Carlos Casares, logrando la 7ma. categoría el subcampeonato provincial en Mar del Plata, compitiendo de igual a igual con clubes con mayor trayectoria e infraestructura. La misma categoría se había consagrado campeona de la Asociación del Centro, también la 6ta. y Primera División cumplieron buenas actuaciones en los playoffs finales. La 7ma. por lograr el subcampeonato provincial logró el ascenso y participará en la zona campeonato, nuevamente en Mar del Plata, en el mes de noviembre.