Top 3 de los mejores videos en su canal de YouTube.

Top 3 de los mejores videos de The Rock en su canal de YouTube

Dwayne Johnson ha sido el tema de conversación en redes sociales y en medios de comunicación gracias al lanzamiento de su película de aventuras de fantasía Jumanji: The Next Level.

También fue visto en los titulares cuando lanzó el primer trailer oficial de su personaje en la película de superhéroes de DC, Black Adam.

Para los no versados, Dwayne 'The Rock' Johnson no solo actúa en películas, sino que también tenía un canal de YouTube, donde el actor comparte todo sobre sus películas, su vida y, lo más importante, su entrenamiento.

En esta nota te contaremos cuáles son los tres mejores videos de La Roca de su canal oficial en YouTube. Tené en cuenta que podés descargar videos a tu pc con un convertidor youtube

1- Combate de la WWE

Hay una sección en el canal de Dwayne llamada The Rock Reacts, donde La Roca reacciona a varios temas en Internet. En uno de los episodios de la sección, Johnson fue visto comentando sobre su primer combate de la WWE.

En el video, el actor reflexiona sobre aquel día que cambió significativamente su vida para siempre.

El video fue lanzado el 4 de octubre de 2016, con motivo de los 20 años de la franquicia de WWE y hasta la fecha ya ha acumulado más de 733 mil me gusta en YouTube y tiene más de 3 millones de reproducciones.

Johnson habló sobre lo emocionado y asustado que estaba en su primer día en el ring y estaba feliz cuando compartió su experiencia.

2- El último entrenamiento de La Roca

El 7 de marzo de 2017, el actor publicó un video en su canal de YouTube que describe su rutina de ejercicios. El video ha recopilado más de 170 mil me gusta de los fanáticos y se enfoca en todos los aspectos del culturismo que sigue en su rutina de entrenamiento personal.

3- El trailer de Jumanji

La Roca había publicado el avance oficial de Jumanji: The Next Level en su canal oficial de YouTube el 1 de julio de 2019. El video se convirtió en uno de los videos favoritos de su canal y generó más de 986 mil me gusta y más de 300 millones de visitas. La película fue lanzada recientemente en los cines.