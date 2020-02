Agropecuario le ganó a Alvarado

En el reinicio de la Primera Nacional el conjunto casarense venció al representativo de Mar del Plata.

Agropecuario venció a Alvarado y sigue de racha

El conjunto casarense derrotó por 1 a 0 al “Torito” marplatense y comenzó el año con un triunfo que le permitió escalar en la tabla de posiciones.

[Prensa Agropecuario]:

Con un gran segundo tiempo, Agropecuario superó a su rival por la mínima y alcanzó su tercera victoria consecutiva. Ayer, en el estadio “Ofelia Rosenzuaig”, Agropecuario venció a Alvarado de Mar del Plata por 1 a 0 y volvió al ruedo con una victoria. El equipo dirigido por Manuel Fernández pudo extender el buen final que tuvo en la primera ronda y con este triunfo llegó al tercero en forma consecutiva. Alvarado fue un hueso duro de roer y el conjunto de Carlos Casares tuvo que trabajar el partido.

Durante la primera mitad, la visita se paró bien en la mitad de la cancha y dominó las acciones, pero no tuvo la profundidad necesaria para llevar peligro al arco de Perafan. La defensa local estuvo sólida al momento de recibir los ataques, pero el equipo careció de precisión a la hora de manejar la pelota y le costó mantener la pelota en campo rival. Promediando esta parte, Agro comenzó a crecer y trasladó el juego a campo marplatense. Incluso estuvo a punto de marcar cuando Comachi ingresó al área con pelota domina, remató cruzado y un defensor alcanzó a bloquear el disparo. Defederico también probó de media distancia, pero la pelota se fue por sobre el horizontal.

En la segunda mitad, Agropecuario impuso un ritmo intenso en todo el frente de ataque y el desarrollo cambió. Con Miño, Defederico y Montero asociándose, el elenco local presionó bien arriba, recuperando rápido la pelota y obligando el error del rival. A los 12', Defederico recuperó una pelota en mitad de cancha, abrió para Montero que sacó un centro bajo y Comachi definió de frente al arco, para poner el 1 a 0. El conjunto casarense mantuvo esta actitud y apabulló a Alvarado que no lograba salir de su campo, perdía la bola rápidamente y retrocedía hasta meterse contra su arquero Bilbao. Agro presionó, mantuvo el control del balón y no arriesgó demasiado, porque se sentía cómodo con el resultado y el trámite del partido. Incluso tuvo la chance de aumentar la diferencia cuando Defederico se fue mano a mano con Bilbao, definió, el arquero dio rebote y Comachi intentó anotar desde afuera del área pero Zubriggen la sacó en la línea. Alvarado intentó buscar la igualdad pero no tuvo lucidez en los últimos metros y sus acercamientos fueron muy forzados por lo que Agro no pasó sobresaltos. En los minutos finales, el elenco casarense jugó lejos de su arco y aseguró tres puntos claves en el reinicio de la temporada. De esta manera, Agropecuario se acercó al lote de arriba y el próximo domingo tendrá otro duro escollo cuando visite a Belgrano de Córdoba.

Agropecuario (1): M. Perafan; E. Parnisari, F. Rosso, N. Dematei; E. Narese, A. Montero, F. Juárez, M. Miño, A. García Basso; M. Defederico y M. Comachi. DT: Manuel Fernández. Suplentes: D. Sand, L. Vesco, F. Quiroz y F. Colela. Cambios: B. Blando X M. Comachi / A. Gagliardi X M. Defederico / E. Molina X A. Montero

Alvarado (0): E. Bilbao; L. Fernández, S. Zurbriggen, J. Alsina, M. Oliva; L Algozino, P. Ledesma, M. González, D. Becker; G. Rivero y S. Giordana. DT: Juan Pablo Pumpido. Suplentes: M. Degra, G. Fernández, N. Rinaldi y M. Caro. Cambios: G. Lucero X D. Becker / P. Vidal X L. Algozino / N. Andereggen X S. Giordana

Goles: ST. 12’ M. Comachi (Ag)

Arbitro: Yamil Possi