Detienen al autor del robo y posterior incendio a la casa de Oscar Bogiano.
Parte prensa
Allanamiento positivo por daño y aprehensión flagrante por violación de domicilio
09/02/20 SE INICIARON ACTUACIONES DE OFICIO CARATULADAS DAÑO DE LA QUE RESULTA VICTIMA CIUDADANO BOGGIANO OSCAR (78), QUIEN NO SE HALLABA EN SU DOMICILIO SITO CALLE CARLOTA GOMEZ DE PLAZA NRO. 92 DE ESTE MEDIO, CUANDO IGNORADOS PROVOCARON DAÑO EN VENTANA E INCENDIO EN HABITACION DE LA FINCA.- QUE ANTE ELLO Y RAIZ TAREAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR PERSONAL GABINETE INVESTIGATIVO DE ESTA SECCIONAL POLICIAL, CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DDI TRENQUE LAUQUEN, REALIZANDO RELEVAMIENTOS DE CAMARAS MUNICIPALES Y PARTICULARES Y TESTIMONIOS RECOLECTADOS, COMPRUEBAN AUTORIA DEL ILICITO POR PARTE DE UN SUJETO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE ESTA LOCALIDAD DOMICILIADO EN LA CALLE MENDOZA NRO. 323.- QUE ANTE ELLO Y A DISPOSICION DE LA FISCALIA NRO. 02 DE TRENQUE LAUQUEN, EN BASE A LOS ELEMENTOS PROBATORIOS RECOLECTADOS, DISPONE ORDEN DE ALLANAMIENTO EN DOMICILIO ARRIBA CITADO, DONDE AL ARRIBO DE PERSONAL POLICIAL, EL MASCULINO IMPUTADO, SE PERCATA DE LA PRESENCIA DE LOS EFECTIVOS, Y SE DA LA FUGA POR EL FONDO DE SU DOMICILIO, INGRESANDO EN VIVIENDA VECINA UBICADA CALLE CATAMARCA NRO. 97 DONDE ES VISTO POR LA MORADORA CALDIERO ANA PAULA (34), LA CUAL DA AVISO AL ABONADO 101 DE EMERGENCIAS Y POSTERIORMENTE ES APREHENDIDO POR EFECTIVOS POLICIALES EN EL INTERIOR DEL PATIO DE LA FINCA.- DEL LUGAR ALLANADO, SE PROCEDIO A INCAUTAR ELEMENTOS ELEMENTOS PROBATORIOS COMO; UN PANTALON DE JEANS, UN PAR DE ZAPATILLAS BLANCAS Y CICLOMOTOR MARCA MOTOMEL 110 C.C DOMINIO A104AVP, EN EL CUAL SE MOVILIZABA EL DIA DEL HECHO.- SE DIO INTERVENCION A LA UFI NRO. 02 A CARGO DEL DR. CORTELLEZZI LEANDRO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE TRENQUE LAUQUEN, QUIEN AVALO LO ACTUADO Y DISPUSO APREHENSION Y TRASLADO DEL MASCULINO A PRIMERA HORA DIA 12 DEL CTE. A SEDE TRIBUNALICIA FINES RESOLVER SITUACION PROCESAL.-
FDO. COMISARIO GIGLIOTTI RICARDO, JEFE COMISARIA DISTRITAL CARLOS CASARES A CARGO.-
FDO. COMISARIO INSPECTOR RAFAEL ARAGONES, JEFE JEFATURA DISTRITAL CARLOS CASARES.-