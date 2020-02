Es de Bellocq y representa a los Carnavales Artesanales de Smith.

HOY COMPETIRÁ POR EL REINADO NACIONAL

Violeta González es la nueva Reina del Partido de Carlos Casares.

Es la postulante N°13 y representa a los Carnavales Regionales de Smith.

Mejor Compañera: Delfina Pomar (Adultos Mayores)

Miss Simpatía: Luz Arce (Centro de Estudiantes)

Miss Elegancia: Rocío Amengual: Club de Leones

2da. Princesa: Sofía Alba (Club Atlético Defensores de Cadret)

1era. Princesa: Victorina San Rufo (Sociedad Rural)

Reina del Partido: Violeta González (Carnavales Regionales de Smith)

Foto (De izquierda a derecha):

Rocío Amengual (Miss Elegancia) - Victorina San Rufo (1era. princesa) – Andrea Grobocopatel – Claudina Telechea Herrera (Actual Reina Nacional del Girasol) – Intendente Walter Torchio – Violeta González (Flamante Reina del Partido de Carlos Casares) – Melina Sierro (Embajadora y anterior Reina del Partido) – Sofía Alba (2da. princesa) – Luz Arce (Miss Simpatía).

VIERNES - 28° EDICIÓN

Con buen clima y grandes shows locales cerró la primera noche de la Fiesta Nacional del Girasol.

“Son días de mucho trabajo en los que se duerme poco y se camina mucho pero hay una gran comisión que tiene una gran pasión por ésta fiesta y lo hace todo mucho más sencillo”, dijo el Presidente de la Comisión organizadora, Isaúl Wilner y sumó que “todas las noches tienen un condimento diferente con el fin de que la gente se acerque y que sea esa expectativa la que los vaya atrayendo pero la fiesta tiene un brillo propio que por el nombre mismo hace que la gente se acerque”.

Por su parte, el Intendente Municipal, el Escribano, Walter Torchio, manifestó su alegría por el desarrollo de la primera noche del evento. “Estoy muy contento porque es una noche fantásticay gratamente sorprendido por el nivel de todos los espectáculos” y agregó su agradecimiento para con las instituciones y sus postulantes (y girasolitos) y, por supuesto a las colectividades y entidades religiosas también participaron de la bendición de la semilla.

“La plaza y el escenario están unidos con una hermandad de vecinos de Casares y otras localidades y por esto estamos felices”, continuó.

“Hay todo un año de trabajo por parte de la comisión que quizás la gente no lo visualiza; es innumerable la gente de la comisión como de las diferentes áreas municipales que trabajan para que todo salga de la mejor manera”, añadió y agradeció también un gracias “a los vecinos que le afectamos a lo mejor el frente de su casa o comercio en función de la fiesta y por eso, les pedimos disculpas y les agradecemos”.

DECLARACIONES DE LAS CONSAGRADAS SALIENTES

REINA LOCAL

Mora Zago: “Estoy un tanto nostálgica por dejar mis atributos pero muy agradecida por todas las experiencias y amistades que me ha dado la fiesta. Estoy feliz y triste pero viviendo ésta noche hermosa y la fiesta que tenemos el placer de vivir los casarenses que lleva mucho trabajo y esfuerzo de la Comisión que me acompañó todo el año sin soltarme la mano en cada viaje, por ello estoy agradecida, también con el público casarense que me brindó todo su apoyo”.

“Muy feliz por todo lo que me llevo”.

REINA NACIONAL

Claudina Tellechea Herrera: “Estoy viviendo un fin de semana hermoso. Cada vez vemos más caras sonrientes disfrutando de los espectáculos de los artistas locales sumando su granito de arena a ésta edición de la fiesta”

“Desde mi lugar más que agradecida por el cariño de todos y disfrutando de la fiesta junto a mis compañeras”.

“Fue una experiencia muy linda. Tuve la oportunidad de conocer otras fiestas junto a las consagradas del partido que fueron como postulante; a una siempre todo lo enriquece y poder conocer y agrandar los conocimientos culturales y sobre todo volver a Carlos Casares en una nueva ocasión para contar y disfrutar”.

“Fue un año de mucho aprendizaje y de todas las fiestas uno se da cuenta de todos los proyectos que pudimos formar parte y estar presentes; representa realmente a la ciudad, ayuda, se acerca y siempre con las ganas de que Casares crezca día a día”.

“En todas las fiesta que pude ir me explayé y conté realmente lo que es el| trabajo de todos durante el año, eso se valora mucha pero, también recordar y homenajear a las primeras personas que vinieron e hicieron que hoy Casares brille como lo hace”.

XXVIII REINA ELECTA DEL PARTIDO DE CARLOS CASARES

VIOLETA GONZÁLEZ:

“Me siento plena y orgullosa; no esperaba ésta noticia, me agarró por sorpresa. Fue un experiencia hermosa de la cual me llevo amigas”.

“Agradezco a la comisión de la fiesta porque nosotras que estuvimos en el interior de la misma sabemos qué es. Me voy súper feliz a mi casa”.

“Voy a dar lo mejor de mí en la elección nacional. Los espero sábado y domingo”.

“Mi corazón está en las dos localidades (Bellocq – localidad natal y Smith a la que representa) creo que las dos me dieron cosas muy buenas. En Bellocq me crié pero Smith me abrió las puertas y la verdad viví muchas cosas que me sirvieron muchísimo”.

“Me quedan dos días a puro movimiento y creo que no voy a poder descansar bien pero todo será por la fiesta y Casares; estoy orgullosa”.

* Informe gentileza de: Prensa Municipalidad de Carlos Casares.