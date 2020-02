Agropecuario empató con Belgrano y sumó de visitante

El conjunto casarense igualó en Córdoba y mantiene su racha sin derrotas.

Agropecuario lo ganaba con gol de Comachi, pero el encuentro fue suspendido por mal tiempo y en el reinicio Belgrano lo empató.

Su próximo rival será Estudiantes (BA) en Casares. Ayer, Agropecuario igualó con Belgrano de Córdoba 1 a 1 en un compromiso correspondiente a la 17° fecha de la Primera Nacional. El conjunto casarense hizo un buen partido en Barrio Alberdi y se trajo un punto que suma en su objetivo de subir posiciones.

[Prensa Agropecuario]:

En la primera mitad, Agropecuario planteó un partido de igual a igual y con buena circulación del balón, jugó lejos de su arco. Belgrano fue un poco más directo pero chocó constantemente contra una defensa bien parada. A los 12', el conjunto casarense pudo ponerse en ventaja cuando Martín Comachi ganó en velocidad, llegó al fondo y sacó un centro rasante que terminó desviándose en el arquero Rigamonti y se convirtió en el 1 a 0 para los de Casares. Luego del tanto, el local se llenó de nerviosismo, empezó a buscar el arco de Perafan con muchas ganas pero sin ideas. La más clara del elenco “pirata” fue cuando Veggetti, de cabeza, estrelló la bola contra el palo izquierdo. Agro aguantó bien y buscó salir de contra, pero le faltó profundidad de tres cuartos de cancha hacia adelante.

Comenzó la segunda parte y Agropecuario mantuvo su estrategia ante un Belgrano que comenzaba a desesperarse con el correr de los minutos. Pero el desarrollo normal del cotejo se vio interrumpido a los 16', cuando el encuentro debió ser suspendido a causa de una tormenta eléctrica. Media hora después, el árbitro Lucas Novelli decidió que el juego se reanude y el trámite no cambió demasiado. Con Molina y Blando en cancha, el conjunto casarense fue por el segundo tanto y tuvo chances para anotar. En la primera de riesgo, Molina arrojó un centro al segundo palo, Miño se elevó para cabecear y fue empujado por su marcador, pero Novelli de frente a la jugada no sancionó la falta. Algunos minutos más tarde, luego de una corrida, Blando ingresó al área y fue derribado pero otra vez el juez dejó seguir. Belgrano seguía yendo e intentando con pelotazos a sus delanteros y, a los 28', encontró el empate: tras un corner desde la derecha, Techera remató por bajo desde la puerta del área y sentenció el 1 a 1. Con la igualdad, Agropecuario siguió buscando y casi consigue el segundo gol cuando Molina definió desde media distancia y, ante la mirada atenta del arquero, la pelota se fue muy cerca del ángulo. Sobre el final, Gagliardi tuvo la suya cuando capturó un rebote y definió por bajo, pero el balón quedó en manos del arquero.

En síntesis, Agropecuario sumó de visitante y mantiene su racha sin derrotas, algo importante para seguir escalando posiciones. Su próximo rival será Estudiantes de Buenos Aires, el próximo sábado a las 19 horas, en el Estadio “Ofelia Rosenzuaig”.

Belgrano (1): C. Rigamonti; I. Vázquez, Rodrigo Erramuspe, J. Novillo, B. Amione; M. Rivero, H. Bernardello, S. Longo, L. Sequeira, R. Noir; y P. Vegetti. DT: Ricardo Caruso Lombardi. Suplentes: C. Franco, G. Barbieri, G. Peñalba y S. Luna. Cambios: M. Estigarribia X R. Noir / C. Techera X I. Vázquez / F. Brener X S. Longo

Agropecuario (1): M. Perafán; E. Parnisari, F. Rosso, N. Dematei; E. Narese, A. Montero, F. Juárez, M. Miño, A. García Basso; M. Defederico y M. Comachi. DT: Manuel Fernández. Suplentes: D. Sand, L. Vesco, F. Quiroz y E. Giménez. Cambios: E. Molina X A. Montero / B. Blando X M. Comachi / A. Gagliardi X M. Defederico Goles: PT. 12’ M. Comachi (A) ST. 28’ C. Techera (B) Árbitro: Lucas Novelli