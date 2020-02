Agropecuario y una derrota inesperada ante Estudiantes de Buenos Aires

Fue por 1 a 0 en el final del partido en la tarde noche de este sábado 22 en el “Ofelia Rosenzuaig”.

Agropecuario cayó ante Estudiantes como local

Agropecuario perdió por 1 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires y no pudo estirar su buena racha en Primera Nacional.

[Prensa Agropecuario]:

El conjunto casarense tuvo un partido impreciso y nunca encontró las variantes para superar a su rival. Sobre el final, Ruiz Gómez le dio el triunfo a los de Caseros. Ahora, Agro buscará la recuperación ante San Martín de San Juan como visitante. Ayer, en el estadio “Ofelia Rosenzuaig”, Agropecuario cayó ante Estudiantes de Buenos Aires por 1 a 0, en un compromiso correspondiente a la 18° fecha de Primera Nacional. El elenco de Carlos Casares no pudo sostener la racha positiva y, tras un encuentro donde no tuvo su mejor rendimiento, terminó perdiendo por 1 a 0.

En la primera mitad, Agro salió decido a buscar el primer gol, siendo muy vertical, pero ni Montero ni Defederico pudieron rematar con precisión. Agro imprimió intensidad en el inicio pero lentamente Estudiantes se fue acomodando en el campo de juego y llevó el trámite a la mitad de la cancha. El equipo de Caseros fue ordenado tácticamente y manejó el balón con mayor precisión que el conjunto casarense, aunque no tuvo profundidad para atacar. Agropecuario estuvo inconexo de tres cuartos de cancha hacia adelante y no encontró las sociedades para generar peligro. Sobre el final de esta parte, los casarenses tuvieron algunas chances de pelota parada pero tampoco supieron aprovecharlas.

Comenzó la segunda mitad y Estudiantes mantuvo su libreto ante un irresoluto conjunto de Carlos Casares. En este contexto, la visita estaba mejor ya que no sufría sobresaltos y atacaba cuando podía. Agro movió el banco de suplentes y el ingreso de Blando le dio mayor vértigo al ataque pero no claridad. Sus escaladas por la derecha desordenaron a la defensa visitante pero no fueron bien resueltas. Recién sobre el final, el equipo de Manuel Fernández tuvo una chance clara para anotar: a los 42’, Lucas Vesco se elevó en el área y estrelló su cabezazo en el travesaño. No era el mejor partido de Agropecuario y la suerte tampoco lo acompañó porque, en los minutos finales, Ruiz Gómez recibió una habilitación por izquierda, ingresó al área y definió cruzado, sentenciando el 1 a 0 que puso cifras definitivas al partido. En síntesis fue una dura derrota como local para Agropecuario que no pudo mantener su racha positiva y se aleja de los puestos de reducido. La luz de alarma se enciende en cuanto al rendimiento ya que el equipo no tuvo su mejor noche y tampoco encontró variantes para doblegar a su rival.

La falta de gol es otro de los problemas que deberá resolver el cuerpo técnico ya que sólo Martín Comachi aparece como el hombre capaz de resolver esta variable clave. Ahora, llegará el viaje a San Juan para medirse ante San Martín, otro de los rivales directos en la pelea por ingresar a los puestos de reducido.

Agropecuario (0): M. Perafan; L. Vesco, F. Rosso, N. Dematei; E. Narese, A. Montero, F. Juárez, M. Miño, A. García Basso; M. Defederico y M. Comachi. DT: Manuel Fernández . Suplentes: D. Sand, F. Quiroz, F. Colela y E. Giménez. Cambios: E. Molina X M. Defederico / B. Blando X A. Montero / A. Gagliardi X M. Comachi

Estudiantes BA (1): R. Saracho; L. Zaragoza, G. Goñi, T. Albarracin, L. Montoya; H. Garay, M. Villarreal, N. Pereyra; N. Bandiera, M. Gallego y J. P. Ruiz Gómez. DT: Diego Martínez. Cambios: A. García X N. Bandiera / C. Latanzzio X H. Garay / A. Domínguez X M. Gallego Suplentes: E. Francesconi, R. Melo, F. Carrizo y A. Gómez

Goles: ST. 44’ J. P. Ruiz Gómez (E)

Árbitro: Andrés Gareano