Hockey: Temporada 2020

El campeonato de la Asociación del Centro comienza el 21 de marzo.

El Club Sportivo Huracán debutará de local ante un duro rival, Atlético 9 de Julio.

Cada vez falta menos, la ansiedad aumenta… será un año con objetivos importantes, la vara está alta luego de un 2019 brillante. El campeonato de la Asociación del Centro está a la vuelta de la esquina pero sin perder de vista, ni mucho menos, al campeonato provincial de clubes que se disputará a fines del mes de noviembre en la ciudad de Mar del Plata donde la categoría Sub 14 obtuvo el año pasado el subcampeonato.

El sábado 21de marzo desde las 10:00 horas arrancará un nuevo torneo con muchas ilusiones para ese grupo de niñas y adolescentes dirigidas por “El Melli” Horacio Keilis y compañía.

Los 11 equipos participantes del torneo serán: Huracán de Carlos Casares, Atlético y San Martín de 9 de Julio, Ciudad de Bolívar, 25 de Mayo Hockey, Sarmiento y Social de Junín, El Linqueño y Rivadavia de Lincoln, Bragado Club y Banco Nación (Bgdo.). Jugarán todos contra todos a dos ruedas donde los 8 mejores representativos pasarán a definir el título en los playoffs.

Es importante destacar el horario de los encuentros de cada sábado, el cual quedó estipulado para todo el año. Cada jornada comenzará a las 10:00 horas con la categoría Sub 14; 11:30 horas estará jugando la Sub 16; la Sub 19 a las 13:00 hrs. y para culminar la jornada lo hará la Primera División a partir de las 14:30 horas. El torneo tendrá un receso entre el 11de julio (12da. fecha) y el 15 de agosto (13era. fecha).

Laprimera fechase jugará de la siguiente manera:

- Sportivo Huracán (Carlos Casares) vs. Atlético 9 de Julio.

- Sarmiento de Junín vs. Banco Nación (Bragado).

- 25 de Mayo Hockey vs. San Martín (9 de Julio).

- Ciudad de Bolívar vs. Bragado Club.

- Club Social (Junín) vs. Rivadavia de Lincoln.

Libre: El Linqueño (Lincoln)

Luego de este comienzo, Sp. Huracán estará enfrentando a los siguientes rivales:

2da. fecha – 4 de abril

- Banco Nación (Bragado) vs. Sp. Huracán (Se jugará en Carlos Casares).

3era. fecha – 18 de abril

- Sp. Huracán vs. Sarmiento de Junín.

4ta. fecha – 25 de abril

- Sp. Huracán vs. Ciudad de Bolívar.

5ta. fecha – 2 de mayo

- Club Social (Junín) vs. Sp. Huracán.

6ta. Fecha – 16 de mayo

- El Linqueño (Lincoln) vs. Sp. Huracán.(Se jugará en Carlos Casares).

7ma. fecha – 23 de mayo

- Bragado Club vs. Sp. Huracán.

8va. fecha – 30 de mayo

- Rivadavia de Lincoln vs. Sp. Huracán(Se jugará en Carlos Casares).

9na. fecha – 6 de junio

- Sp. Huracán: Libre.

10ma. fecha – 13 de junio

- Sp. Huracán vs. 25 de Mayo Hockey.

11ma. fecha – 4 de Julio(Última de la primera rueda)

- Sp. Huracán vs. San Martín (9 de Julio).

Segunda rueda

12da. fecha – 11 de julio

- Atlético 9 de Julio vs. Sp. Huracán.

13era. fecha – 15 de agosto

- Sp. Huracán vs. Banco Nación (Bragado).

14ta. fecha – 29 de agosto

- Sarmiento de Junín vs. Sp. Huracán.

15ta. fecha – 5 de septiembre

- Ciudad de Bolívar vs. Sp. Huracán.

16ta. fecha – 12 de septiembre

- Sp. Huracán vs. Club Social (Junín).

17ma. fecha – 19 de septiembre

- Sp. Huracán vs. El Linqueño (Lincoln).

18va. fecha – 26 de septiembre

- Sp. Huracán vs. Bragado Club.

19na. fecha – 3 de octubre

- Sp. Huracán vs. Rivadavia de Lincoln.

20ma. fecha – 10 de octubre

- Sp. Huracán: Libre.

21era. fecha – 17 de octubre

- 25 de Mayo Hockey vs. Sp. Huracán(Se jugará en Carlos Casares).

22da. fecha (última) – 24 de octubre

- San Martín (9 de Julio) vs. Sp. Huracán.

Una vez definido quienes serán los 8 equipos clasificados en cada una de las categorías (Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera División), en el mes de noviembre se llevarán a cabo los playoffs para definir quienes serán los nuevos futuros campeones.