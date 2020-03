Primera Nacional: Agropecuario perdió San Juan

Fue derrotado por San Martín en el descuento y no levanta cabeza.

Agropecuario perdió con San Martín y no levanta cabeza

Agropecuario cayó en San Juan ante San Martín por 3 a 2 y no levanta cabeza en Primera Nacional.

El conjunto casarense igualaba 2 a 2 con los sanjuaninos pero, en la última jugada, el local consiguió la victoria. La derrota dejó abajo a Agro que se aleja del reducido y se acerca a los últimos puestos. El pasado domingo, en el Estadio “Hilario Sánchez”, Agropecuario cayó ante San Martín de San Juan por 3 a 2, en un compromiso correspondiente a la 19° fecha de la Primera Nacional. El conjunto casarense necesitaba un triunfo para escalar posiciones en la tabla pero perdió en el último minuto y quedó cerca de las últimas posiciones.

En la primera mitad Agro comenzó mejor, yendo a ahogar la salida del local, y puso en aprietos a la defensa “verdinegra”. Pero, a los 6' y en su primer avance, San Martín encontró el gol cuando Palacios tocó para la entrada de Pablo Ruiz y el delantero definió cruzado. Luego del tanto, los locales mejoraron en el manejo del balón, aprovechando el quedo casarense que también mostraba falencias en las coberturas. Aún así, el conjunto sanjuanino no era preciso en los últimos metros y eso le impedía estirar el marcador. Con el correr de los minutos, Agro logró reaccionar, fue como pudo en busca del empate y a los 40' lo consiguió. Tras un centro cruzado, Ardente perdió el balón, Narese la empujó hacia el arco y Comachi terminó decretando el empate.

En el segundo tiempo, los dos equipos salieron en busca del resultado, con sus limitaciones y errores a cuestas. A los 16', Jeréz Silva tomó a su cargo una falta desde la derecha, el volante le dio cerrado al arco y la pelota se coló por el segundo palo, sorprendiendo a Perafán y estableciendo el 2 a 1. Apenas tres minutos después, Agropecuario llegó al empate nuevamente cuando, tras otro error de Ardente, Dematei solo tuvo que empujar la pelota en la línea para anotar el 2 a 2. A partir de allí, el cotejo se hizo de ida y vuelta, golpe por golpe, error por error. Agro parecía estar mejor, llegaba con más fuerza, pero le faltaba la puntada final. Blando tuvo el gol tras una asistencia de Comachi, pero su remate se fue por arriba del travesaño. Gagliardi también tuvo la suya pero el poste le dijo que no tras un buen cabezazo. Acto seguido, Dematei ensayó una chilena y, en la línea, un jugador sanjuanino evitó el tanto. Y a los 49', Agro pagaría caro su falta de eficacia: tras un centro sobre el área, Campana apareció solo y, de cabeza, convirtió el 3 a 2 final. Así, llegó el final de un partido lleno de errores, donde el que tuvo mejor puntería se quedó con los tres puntos. Agro cometió errores graves en defensa y nuevamente terminó perdiendo un partido en las últimos minutos, un problema que lo aqueja desde hace tiempo. Ahora tendrá que recuperarse el próximo sábado cuando reciba a Mitre a partir de las 17 horas, de lo contrario volverá a estar en una situación comprometida con el descenso.

San Martín SJ (3): L. Ardente; R. Barrios, J. Mattia, F. Alvarez, I. Escobar; M. Giménez, L. Jerez Silva, M. Gelabert, C. Sánchez; P. Ruiz y P. Palacios Alvarenga. DT: Alfredo Grelak . Suplentes: L. Corti, M. Fernández, D. Cardozo y E. Vidal. Cambios: L. Campana X M. Giménez / C. Paz X L. Jerez Silva / F. Aguirre X C. Sánchez.

Agropecuario (2): M. Perafan; E. Parnisari, F. Rosso, N. Dematei; E. Narese, E. Molina, F. Juárez, M. Miño, A. García Basso; B. Blando y M. Comachi. DT: Manuel Fernández. Suplentes: D. Sand, L. Vesco, F. Quiroz y E. Giménez. Cambios: A. Gagliardi X A. García Basso / A. Montero X M. Miño / M. Defederico X B. Blando Goles: PT. 6’ P. Ruiz (SM) 40’ M. Comachi (A) ST. 16’ L. Jerez Silva (SM) 19’ N. Dematei (A) 49’ L. Campana (SM)

Árbitro: Yael Falcón Pérez