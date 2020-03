Hockey: Se posterga el inicio del campeonato

Es por la pandemia del Coronavirus. Enterate como sigue todo..

Es oficial

Se postergó el campeonato

Así lo comunicó la Asociación del Centro

[Prensa Hockey Sp. Huracán]:

Debido a la pandemia por el coronavirus y en consonancia con autoridades provinciales y nacionales, la Asociación Hockey del Centro de la provincia de Buenos Aires tomó la correcta decisión de postergar el inicio de su campeonato. Inclusive varios de los clubes decidieron suspender los entrenamientos provisoriamente, entre ellos Sportivo Huracán.

El torneo debía comenzar el próximo sábado 21 de marzo, pero esa fecha deberá esperar ya que será reprogramada y se informará oportunamente. Recordamos que debían jugar Sportivo Huracán vs. Atlético 9 de Julio, Sarmiento de Junín vs. Banco Nación de Bragado, 25 de Mayo Hockey vs. San Martín de 9 de Julio, Ciudad de Bolívar vs. Bragado Club, Club Social de Junín vs. Rivadavia de Lincoln e iba a quedar libre “El Linqueño” (Lincoln).

Ahora bien, como continúa esto?, el director general del torneo Walter Daffara informaba oficialmente que, de no mediar inconvenientes, el campeonato estará comenzando el sábado 4 de abril con los partidos correspondientes a la 2da. fecha. Se enfrentarán Banco Nación de Bragado vs. Sportivo Huracán (se juega en Carlos Casares), Sarmiento de Junín vs. Atlético 9 de Julio, 25 de Mayo Hockey vs. Ciudad de Bolívar (se juega en Bolívar), Bragado Club vs. San Martín de 9 de Julio, “El Linqueño” vs. Club Social de Junín (se juega en Junín) y quedará libre Rivadavia de Lincoln.