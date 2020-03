Fue este lunes como local. Quedó a tres puntos del reducido.

Agropecuario venció a Barracas y sigue subiendo

Agropecuario derrotó a Barracas Central por 2 a 0 y quedó a tres puntos del reducido

[Prensa Agropecuario]:

El conjunto casarense tuvo un gran rendimiento ante el “Guapo” y sumó tres puntos clave para seguir dando pelea. Su próximo rival, tras el receso preventivo, será Morón. Ayer, en el estadio “Ofelia Rosenzuaig”, Agropecuario le ganó a Barracas Central por 2 a 0 y consiguió un triunfo determinante para sus aspiraciones de ingresar al reducido. El equipo de Carlos Casares hizo un gran partido y superó a un rival difícil que necesitaba la victoria para alejarse de la zona de descenso.

En la primera mitad, rápidamente Agropecuario fue en busca del arco rival, llegando con mucho peligro y con profundidad. La primera jugada de peligro fue para Brian Blando pero el remate del delantero se fue pegado al caño derecho. Minutos después, Exequiel Narese conectó de cabeza un envío aéreo y su testazo se fue apenas afuera. El buen comienzo de Agro se plasmó a los 10’, cuando Blando bajó la pelota para Mariano Miño y el volante, en el punto penal, decretó el 1 a 0. Luego del tanto, el elenco de Manuel Fernández dejo venir a su rival para encontrar espacios y esto fue aprovechado por Barracas que jugó en campo contrario. Aún así, no tuvo la suficiente precisión como para encontrar el empate. En la última parte de esta etapa, Agro retomó el control de las acciones y volvió a llegar contra el arco de Gómez. En una pelota detenida, Martín Comachi peinó el balón anticipando la salida del arquero y la pelota se fue apenas afuera.

La segunda parte dio inicio y Agropecuario salió decidido a asegurar su victoria, consiguiéndolo rápidamente. A los 4', Blando desbordó por la derecha, tocó al medio para la entrada de Comachi y el goleador definió picándola por sobre la humanidad de Gómez, sentenciando el 2 a 0. Con dos tantos de diferencia, Agropecuario se sintió más cómodo dentro del campo de juego, pero prácticamente no tuvo tiempo de manejar el partido porque, a los 16', Narese vio la tarjeta roja por doble amonestación. A pesar de tener un hombre de más, Barracas no logró ejercer una supremacía directa en el juego. Jamás encontró los huecos en la defensa para llegar a Perafán y sus intentos fueron muy forzados. Aún con diez, Agro fue mucho más claro a la hora de atacar y dispuso de algunas chances para estirar el marcador, pero le faltó precisión en los metros finales. En síntesis fue un gran triunfo de Agropecuario ante un duro rival, victoria muy lograda por el gran rendimiento del equipo aún cuando quedo en inferioridad numérica. Con este resultado, Agro queda a tres puntos del reducido y de su próximo rival, Deportivo Morón, en lo que será un partido decisivo para seguir subiendo en la tabla y acercarse al sueño de pelear por un ascenso.

Agropecuario (2): M. Perafán; E. Parnisari, L. Vesco, N. Dematei; E. Narese, E. Molina, F. Juárez, M. Miño, A. García Basso; B. Blando y M. Comachi. DT: Manuel Fernández. Suplentes: D. Sand, F. Quiroz, E. Giménez y A. Gagliardi. Cambios: E. Tellechea X M. Comachi / A. Montero X E. Molina / M. Albertengo X B. Blando

Barracas Central (0): E. Gómez; F. Oreja, E. Filipetto, F. González, C. Rodríguez; F. Valenzuela, C. Arce, I. Tapia, L. Colitto; F. Niell y F. Castro. DT: Alejandro Milano. Suplentes: M. Monllor, G. Bojanich, M. Rodríguez e I. Suárez. Cambios: R. López X C. Arce / A. Cuello X F. Niell / M. Matos X F. Castro

Goles: PT. 10' M. Miño (A) ST. 5' M. Comachi (A)

Incidencias: A los 17' del ST fue expulsado E. Narese (A) por doble amonestación.

Árbitro: Jorge Broggi