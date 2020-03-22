Coronavirus: Otros seis aprehendidos en por incumplimiento al DNU/297/20

Se intensifican los controles en toda la ciudad.
Parte de prensa
Otros seis aprehendidos en Carlos Casares por incumplimiento al DNU/297/20 ordenado por el Gobierno Nacional
EN EL DIA DE LA FECHA EN LA VIA PUBLICA SE PROCEDIO A LA APREHENSION DEL CIUDADANO PAEZ ANIBAL ENRIQUE DE 51 AÑOS DE EDAD, A QUIEN SE CONSTATO INCUMPLIMIENTO DEL MENTADO DECRETO VIGENTE LABRANDOSE ACTUACIONES JUDICIALES, INTERVENCION JUZGADO FEDERAL JUNIN. -
EN HORAS DE LA TARDE SE PROCEDIO A LA APREHENSION DEL CIUDADANO MARTINEZ JUAN CARLOS DE 52 AÑOS DE EDAD, QUIEN SE LE CONSTATO SU PRESENCIA EN LA VIA PUBLICA SIN MOTIVOS ALGUNOS Y E INCUMPLIENDO EL DECRETO VIGENTE LABRANDOSE ACTUACIONES JUDICIALES, INTERVENCION JUZGADO FEDERAL JUNIN.-
TAMBIEN EN EL DIA DE LA FECHA Y EN HORAS DE LA TARDE FUERON APREHENDIDOS LOS CIUDADANOS GUILLE FEDERICO NICOLAS DE 20 AÑOS Y CABRERA VICTOR JESUS DE 20 AÑOS DE EDAD, QUIENES FUERON INTERCEPTADOS EN LA VIA PUBLICA INCUMPLIENDO CUARENTENA OBLIGATORIA, QUEDANDO A DISPOSICION DEL JUZGADO FEDERAL DE JUNIN.
TAMBIEN EN EL DIA DE LA FECHA Y EN ULTIMAS HORAS DE LA TARDE FUERON APREHENDIDOS LOS CIUDADANOS DOUSET PABLO ESEQUIEL DE 19 AÑOS Y CIUDADANO COSTA EMANUEL HORCIO DE 20 AÑOS DE EDAD, QUIENES FUERON INTERCEPTADOS EN LA VIA PUBLICA INCUMPLIENDO CUARENTENA OBLIGATORIA, QUEDANDO A DISPOSICION DEL JUZGADO FEDERAL DE JUNIN.
ASIMISMO, SE LE HACE SABER E INFORMA A LA POBLACION QUE SE CONTINUARAN CON LOS CONTRIOLES DIARIOS LABRANDOSE LAS ACTUACIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES A TODO AQUEL QUE SE LE CONSTATE EL INCUMPLIMIENTO DEL DNU 297/20.-
FDO. CRIO. INSPECTOR RAFAEL ARAGONES – JEFE POLICÍA DISTRITAL CARLOS CASARES
CRIO. MAYOR JOSE ISMAEL GIL – JEFE DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD PEHUAJÓ.-