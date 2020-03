Carlos Casares en “Toque de queda”…

Será a partir de este domingo, cambia el horario de atención para los comercios.

CORONAVIRUS: NO HAY CASOS EN CASARES PERO…

“Si no tomamos conciencia vamos a ir prorrogando la cuarentena en el tiempo”

Lo afirmó el Intendente Municipal, Walter Torchio, ésta mañana en su comunicado diario con el pueblo casarense a quien le contó que, mañana firmará un decreto anunciando el toque de queda.

[Prensa Municipalidad]:

Aunque la pandemia avanza, todavía en Carlos Casares aún no hay casos de Coronavirus y vuelve a ser la noticia más importante, hoy sábado 28 de marzo. Asimismo, todavía muchas personas no acatan el decreto presidencial del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En este punto, en el comunicado de la jornada, el Intendente Municipal, el Escribano, Walter Torchio, se mostró preocupado y firme en sus decisiones.“Me preocupa que nuestros vecinos no interpreten la gravedad de la situación. Creo que el hecho de que no haya coronavirus en Casares hace que la gente se relaje y no entienda que estamos bajo una situación de pandemia”.

Son los menos ya que,“algunos lo entienden desde un punto de vista lamentable porque no tienen la posibilidad de salir a trabajar. Sabemos que tenemos un problema social porque lo sentimos con el pedido de alimentos pero, mucha gente está en la calle” y ejemplificó “hay dos o tres personas en una moto”.

Por eso, como consecuencia de la falta de responsabilidad, conciencia y desobediencia de parte de la gente, “mañana firmaré un Decreto en el cualharemos cambios de horarios en relación a los comercios y un toque de queda”; este “implicará que a partir del toque de la sirena de los Bomberos nadie podrá circular por las calles de Carlos Casares”. Clara y, “solamente para cuestiones muy específicas de Salud y las autoridades competentes”, podrán hacerlo.

Sobre tal medida, Torchio se lamentó“porque uno nunca hubiera querido tomar esa medida pero, creo que es la única forma de entender la gravedad del tema, y si no tomamos conciencia vamos a ir prorrogando en el tiempo la cuarentena y, cada vez vamos a tener más problemas económicos, además de los graves en Salud que ya tenemos”.

En este camino, el Jefe Comunal advirtió que “si llega a Carlos Casares muy posiblemente sature el Sistema Sanitario de Salud Públicay muchas personas van a morir”. Crudo y real discurso conociendo lo que viene aconteciendo en el mundo.Por eso, “necesito que los casarenses tomen conciencia porque lo venimos anticipando con medidas que golpean el bolsillo de nuestros vecinos”.

CAMBIO DE HORARIOS COMERCIALES

Con la decisión tomada ésta mañana de sábado por el ejecutivo local,“cuando mañana cambiemos el horario de trabajo de los comercios, habrá una hora más para ir a comprar; serán 10 y ya no habrá excusas para andar en la calle cuando la sirena de Bomberos anuncie el toque de queda. El que no compra es porque se deja estar”, advirtió el Intendente.

Respecto del horario no brindó definiciones precisas pero sí dijo que “será de corrido” y por eso pidió que no se agolpen en los mercados y que hagan las compras de manera espaciada en tiempo y espacio físico.

ECONOMÍA

Torchio argumentó que“la economía no está funcionando no porque los funcionarios no queramos, sino porque, hay un estado de salud crítico”. El mismo es claramente visible y para revertir tal situación, “necesitamos acortar el plazo de este flagelo para que la economía comience a funcionar cómo debe”, aportó.

TOQUE DE QUEDA

“Con el toque de queda vamos a ser sumamente estrictos y, como dijo el Presidente vamos a intentar llevar las cosas al punto máximo dentro del ámbito penal”.

AGRADECIMIENTOS

Por último y como siempre, el Intendente también renovó las“gracias a las personas, instituciones, comercios y empresas que con gran esfuerzo también colaboran mercadería para la gente de los puestos de control y donan al hospital”, como así también a todo el personal de Salud y Servicios urbanos de la comuna que trabajan a contra reloj por y para el bien de todos los casarenses.