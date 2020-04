Control de precios en distintos supermercados.

LA OMIC controló precios junto a los concejales

[Prensa HCD]: Ayer por la mañana, representantes de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) y concejales del bloque “Frente de Todos” recorrieron comercios en el marco del control del listado de precios máximos vigente y dispuesto por el gobierno nacional.

Estos relevamientos fueron realizados por el los abogados Sebastián Romero y Pablo Lucca, en representación del OMIC, y los ediles Claudio Coronel y Maricel García, en compañía del presidente del HCD, Emmanuel Gemelli. Los mismos están orientados a garantizar el abastecimiento y control de precios frente al impacto del COVID-19 sobre un total de 50 rubros de productos de la canasta básica familiar, que comprende alimentos, bebidas, y artículos de higiene personal y de limpieza fijados desde Nación.

Ante la falta de personal disponible, los concejales del “Frente de Todos” decidieron sumarse a esta tarea de relevamiento que se está llevando a cabo en todas las ciudades del país y que hoy recorrió los comercios “La Anónima”, “Día %”, “Los Girasoles”, “Súper Passerini” y “Minimercado Estrategia”.

Al respecto, Gemelli sostuvo que “es una demanda que la gente nos hace cotidianamente, a raíz de la difícil situación económica que se está viviendo por la pandemia. Tuvimos la buena predisposición de todos los comercios y, si bien en algunos encontramos algunos precios que no se correspondían con los valores de principios de marzo, fueron adecuados. Vamos a continuar con estas inspecciones periódicamente, a fin de que no se produzca ningún abuso y que si hay algún valor que no corresponda, avanzar con la denuncia correspondiente”.

En relación a los sobreprecios encontrados, el Subsecretario de Comercio e Industria, Isaúl Wilner, afirmó que “muchos de los precios que se encuentran por encima de los valores indicados, se debe a que los supermercadistas pagan caro el producto en la cadena mayorista. Este es otro aspecto que tenemos en cuenta a la hora de realizar el control”.

Por su parte, la concejal Maricel García dijo que “hay que estar atentos porque en estos momentos de crisis suele aparecer la especulación y el vecino está muy preocupado porque la situación económica no es la mejor”.

Cabe destacar que, en una medida tomada por el gobieno nacional, los valores de los productos de consumo familiar se retrotrajeron al 6 de marzo y se conformó una canasta básica con 2.000 productos de 50 categorías que quedarán sujetos a precios máximos.

El Intendente se reunió con la Comisión Especial de Apoyo y Acompañamiento

Hoy, el Intendente Municipal Esc. Walter Torchio se reunión con los integrantes de la Comisión Especial de Apoyo y Acompañamiento para frenar el avance del coronavirus. El encuentro tuvo lugar en el despacho municipal y junto al presidente del HCD, Emmanuel Gemelli, y a los presidentes de los bloques, Claudio Coronel y Fabián Perelló, el jefe comunal analizó la situación sanitaria, económica y social de nuestra comunidad.

En conjunto, las autoridades repasaron la actualidad del partido de Carlos Casares, las acciones llevadas a cabo para frenar la pandemia y analizaron futuros pasos a seguir para los próximos días, donde se espera una evolución del virus en todo el país.

El concejal Claudio Coronel dijo que “fue una excelente reunión con el intendente, donde hablamos del estado de situación de nuestro partido, de las medidas que se tomaron hasta el momento y en la cual se expusieron diferentes puntos de vista, siempre entendiendo que hay que trabajar juntos y llevando tranquilidad a la población ya que las acciones llevadas adelante son en beneficio de todos”.

Por su parte, el edil Fabián Perelló se manifestó en el mismo sentido, al sostener que “fue una reunión importante, donde el Intendente nos brindó un detallado informe de la situación. Intercambiamos puntos de vista que reflejaron mayoritariamente coincidencias en el accionar ante esta situación inédita, producto del coronavirus. Quedamos a entera disposición para seguir buscando soluciones en conjunto para mitigar el alcance de esta pandemia y así lograr el menor daño social y sanitario en nuestra comunidad”.

Por último, el presidente del HCD, Emmanuel Gemelli, agregó: “El Intendente nos pidió que sigamos generando conciencia, en busca de no crear una psicosis en la comunidad, y que difundamos y apoyemos las medidas que se están tomando para así llevar tranquilidad. En este momento hay que dejar las diferencias de lado porque lo importante es cuidarnos entre todos”, concluyó.