Hay dos casos confirmados de Coronavirus en Carlos Casares

Lo Informaron este mediodía el Intendente Torchio junto al Dr. Ramseyer y a la Dra. Gandini.

Si bien sabíamos que esto iba a llegar tarde o temprano, la noticia nos impactó. En el mediodía de este martes 7 de abril el Intendente Municipal escribano Walter S. Torchio junto al Director del Hospital Municipal Dr. Wilson Ramseyer y a la Directora de Atención Primaria de la Salud Dra. Vanina Gandini confirmaban los dos casos de Coronavirus en nuestro partido.

Son dos personas, se presume un matrimonio, quienes habrían contraído el virus en una zona concreta de circulación del mismo, no se sabe con certeza si fue en el exterior o dentro mismo de nuestro país (hay estadísticas que confirman entre un 10 y 11% de circulación interna en la Argentina), lo que sí está claro por lo manifestado es que en el lugar en donde estuvieron era de alta circulación de este virus que está poniendo en jaque al mundo entero.

Las dos personas están en cuarentena, como muchas que lo han estado y ya han recibido el alta, como a otras que se les ha hecho el hisopado y dio negativo o quienes aún están esperando por los mismos. Ahora la incertidumbre surge, y más por ser Carlos Casares una ciudad chica, con quienes pudieron haber estado en contacto estas personas. Igualmente bien lo aclaró el Dr. Wilson Ramseyer, una vez que regresaron de viaje informaron a las autoridades correspondientes y están cumpliendo en su domicilio con la cuarentena en buen estado de salud y sin tener que haber ido al hospital. Para tranquilidad de la comunidad el protocolo está activado y las autoridades del área de salud están trabajando muy bien.

A raíz de esta noticia surge la pregunta lógica y tal cual lo venía manifestando el Intendente Walter Torchio en consonancia con la gran mayoría de los vecinos, hay muchas personas que no han tomado conciencia de lo delicado de la situación y por ende infringen las normas. Tuvieron que ser necesarios estos casos para darnos cuenta de que no procedemos, ni en casos en que está en juego la salud, como corresponde?, realmente esto molesta y mucho. Las próximas horas serán cruciales para intentar de que la población no se paralice por el pánico, pero sí que tome conciencia para evitar la propagación del COVID 19, porque debemos cuidarnos, debemos cuidar a nuestros adultos mayores, al prójimo, tenemos que estar lo más unidos posible en estas circunstancias la cual genera mucha angustia.