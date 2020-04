El Comisario Rafael Aragonés ya no es el Jefe de la Comisaria de Cs. Cs.

Pidió su traslado y en su reemplazo asume el Comisario Ricardo Gigliotti.

Comunicado y agradecimiento

En el día de la fecha el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires mediante D.M.P.T N: 1114, y luego de haber solicitado mi relevo al cargo de Jefe de Policía Distrital de Carlos Casares, por razones personales, ha dispuesto el mismo designando en mi reemplazo a quien hasta ahora se desempeñaba como Jefe de Comisaria, el Comisario RICARDO GIGLIOTTI. Por tal motivo quiero agradecer al Señor Intendente Municipal Escribano WALTER TORCHIO por el apoyo brindado a la Institución Policial durante mi gestión, al personal de la Ayudantía Fiscal de Carlos Casares, al Juzgado de Paz Local, al Juzgado de Faltas Municipal , a la Liga Casarence de Futbol , a las distintas Empresas y Comercios que colaboran y hacen posible que la Comisaria continúe funcionando, al Foro Municipal de Seguridad por su acompañamiento, a las distintas Entidades intermedias, a los distintos Medios Periodísticos ( Radiales, Escritos, Orales y One Line) con los cuales he tenido una excelente relación durante el desarrollo de mi gestión a cargo de la Jefatura Distrital de Carlos Casares.- A todo el personal policial de Carlos Casares, en todos los estamentos jerárquicos, a los Encargado de las Subdepedencias que me han acompañados en la Gestión, al Personal de la D.D.I. de Pehuajó .- A todos ellos mi más sincero agradecimiento. –

Fdo.Comisario Inspector, RAFAEL F. ARAGONES. Jefe Distrital Carlos Casares