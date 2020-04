Coronavirus: No se registraron nuevos casos en Carlos Casares

Informe municipal de este sábado 11 de abril.

COMUNICADO OFICIAL - SÁBADO 11 DE ABRIL - SITUACIÓN DE COVID-19 EN CARLOS CASARES

CORONAVIRUS

SÁBADO 11 DE ABRIL

No se registraron nuevos casos en Carlos Casares

En las últimas 24 horas no se sumaron casos de coronavirus, se mantienen los dos existentes y sigue la preocupación por el ascenso de infracciones que alcanzan las 264.

Los dos casos confirmados por COVID-19 deben superar dos nuevos test para corroborar que ya no estén infectados y ser dados de alta, indicó el Intendente Municipal, Walter Torchio.

La información del estado de situación actual local se completa con 192 personas que ya cumplieron la cuarentena obligatoria y siguen en ella 37 vecinos. Los hisopados siguen siendo cinco, negativos.

Gracias a la responsabilidad de la mayoría, solamente hay dos casos en el partido pero hay una la minoría que no termina de entender la gravedad sobre ésta pandemia y las características de rápido contagio; y resaltó para llamar la atención que “si con dos casos se generó una enorme convulsión en la comunidad, no me quiero imaginar si un día de estos el número se multiplica por muchos”, dijo el Intendente y, nuevamente advirtió que si no nos cuidamos esto puede pasar.

SOBRE LA PALABRA DEL PRESIDENTE

Pasadas las 21 hs. de ayer, Alberto Fernández, habló por cadena nacional confirmando la continuidad de la cuarentena obligatoria hasta el venidero domingo 26. El intendente manifestó que el presidente fue muy claro y por el momento no hay modificaciones sustanciales.

En este sentido, el Escribano Torchio compartió con el pueblo que, finalizada la oratoria de Fernández, el Gobernador de la provincia, Axel Kicillof hizo llegar un mensaje. “Dijo que a partir de hoy se reunía con la Mesa de Emergencia para trabajar sobre los protocolos en provincia y así, ver cómo seguimos específicamente en territorio bonaerense”.

El gobernador reafirmó un tema claro; que “la potestad sobre lo que se puede o no hacer sigue estando en manos del Gobierno Nacional, esto no ha sido delegado ni al gobierno provincial, ni a los municipios”. Asimismo que “se elaborará el protocolo de la provincia y se le enviará al presidente para que lo autorice; hasta entonces todo sigue igual”.

Traducida la información al ámbito local, “no va a haber grandes modificaciones en Carlos Casares”, afirmó el Jefe Comunal resaltando que la apertura y cierre de los negocios se mantiene (8 a 18 hs) y la sirena de Bomberos tocará 18.30 hs.

CASOS SOSPECHOSOS

Ante reiteradas consultas sobre los casos sospechosos, el Intendente dejó en claro que “todos somos sospechosos porque así lo indican los infectólogos; no se sabe quién es el portador y por eso, la importancia de todos los cuidados que se vienen tomando en municipios que tienen casos y en los que no, porque la idea es prevenir”.

MAÑANA DOMINGO

Los profesionales de la Salud volverán a estar acompañando al Intendente en el comunicado diario de las 11.15 hs a través de Prensa Casares en Facebook e Intendentew.torchio en Instagram.

Por último, el Intendente manifestó, “vamos a trabajar y a escuchar a todos los sectores de la sociedad, porque ésta situación tan difícil que estamos atravesando tiene que ser un aprendizaje y, debemos entender que una comunidad sale adelante si se une, y todos son lo suficientemente responsables de entender lo que es tan simple, #NosCuidamosEntreTodos, #QuedateEnCasa”.