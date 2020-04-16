Policía: Campaña de vacunación antigripal

Quienes están autorizados a realizarla.
Alerta a la población
SE INFORMA A LA COMUNIDAD DE CARLOS CASARES QUE CON RELACION A LA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIGRIPAL, ACTUALMENTE SE ESTA VACUNANDO EN EL EDIFICIO DEL C.I.C, SITO EN CALLE ENTRE RIOS Y AVENIDA ALMIRANTE BROWN DE ESTA CIUDAD. ASIMISMO, SE LE HACE SABER QUE EL UNICO PERSONAL DE SALUD AUTORIZADO POR DICHA DIVISION PARA REALIZAR VACUNACIONES A DOMICILIO SON, BLANCA CAMPIONI Y DIEGO VICENTE, LOS CUALES LO HACEN HASTA LAS 18:00 HORAS EN DOMICILIOS PARTICULARES. CUALQUIER OTRA PERSONA QUE MANIFIESTE SER DEL EQUIPO DE SALUD Y QUIERA LLEVAR A CABO VACUNACIONES NO ESTA AUTORIZADO PARA REALIZARLA, POR LO QUE SE SOLICITA SE COMUNIQUE DE INMEDIATO AL ABONADO DE EMEREGNCIA 101.-
Fdo. Comisario, RICARDO GIGLIOTTI. Jefe Distrital Carlos Casares.