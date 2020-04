Coronavirus: Informe jueves 16..

Accesos a la ciudad, resultados,comercios, visitas domiciliarias.

COMUNICADO OFICIAL - JUEVES 16 DE ABRIL - SITUACIÓN DE COVID-19 EN CARLOS CASARES

CORONAVIRUS

EN CARLOS CASARES

Por ahora: La Pandemia no avanza y sigue sujeta a la responsabilidad de los vecinos

No hay nuevos casos, los que están (2) evolucionan controladamente y bien. Son 42 vecinos en seguimiento, 11 hisopados negativos y no deja de preocupar la irresponsabilidad de los ya, 395 infraccionados.

JUEVES 16, DÍA 28 DE CUARENTENA. Acompañado por la Directora de Atención Primaria de la Salud, la Dra. Vanina Gandini, el Intendente W. Torchio, volvió a mostrar su descontento con las personas que no quieren entrar en razón.

“Siguen sin entender que estamos ante una situación extraordinaria que nos puede provocar una crisis sanitaria y, si no nos cuidamos lamentablemente habrá muchos que serán responsables de lo que está sucediendo”; pero también “agradezco infinitamente a la gran mayoría que sí, están cumpliendo las medidas de aislamiento y todos los recaudos que venimos tomando desde el municipio”, reconoció el Jefe de Estado local.

Los ACCESOS A LA CIUDAD desde el martes próximo (21) serán solamente dos los habilitados; el Mouras y el de Tránsito Pesado.

Se acordó ésta mañana en la reunión con las diferentes instituciones involucradas en el tema (Policía, GUM, Bomberos, Patrulla Rural, Defensa Civil).

Por el Mouras solo ingresaran autos, camionetas y camiones de la firma Grobocopatel Hnos. El resto de los camiones únicamente lo harán por Tránsito Pesado.

El resto de los accesos estarán cerrados. Lo propio sucederá con el vecino que llegue a la ciudad desde la zona norte del partido; deberán recorrer la RPNª50 y la RNNª5.

En los habilitados habrá un “arco de desinfección” de vehículos con los controles pertinentes.

Hoy SE TRABAJA EN el armado del registro para los trabajadores de oficio y profesionales de la construcción (albañiles, electricidad, plomería, gas, carpintería, alarmas, pinturería, cerrajería, vidriería, otros). Todos deberán ingresar a www.casares.gob.ar o al Facebook Industria, Comercio y Producción de la Municipalidad de Carlos Casares e inscribirse. Una vez realizado el trámite, la respuesta se recepcionará vía mail a las 24 hs.

Si bien muchos trabajadores ya estaban alcanzados bajo el dominio servicios esenciales de mantenimiento, ahora se agrega para aquellos vecinos que están construyendo por esfuerzo propio, o ampliando la casa.

Vale aclarar que si no muestran el QR ante el requerimiento de las autoridades, serán infraccionados.

DESDE SALUD

Luego de las informaciones y el análisis del Intendente Torchio, Gandini hizo mención a las cuestiones de Salud.

Comenzó recordando la importancia de todas las recomendaciones de higiene ya, con el uso obligatorio del barbijo que, no reemplaza al lavado de manos y el distanciamiento social.

Los GERIATRICOS desde el 21 de marzo no reciben visitas y están permanentemente atendidos por las autoridades del lugar y supervisados por el área de salud municipal.

En éste punto es clave la responsabilidad tengan todos; nosotros podemos supervisar y colaborar pero no podemos estar las 24 hs., necesitanos que en cada lado exista la ayuda, la responsabilidad y los cuidados de quienes trabajan en estos lugares, añadió el Intendente.

En este sentido, un dato importante es que todos los abuelos (112) están vacunados para neumonía y gripe. Asimismo, las 43 personas (consideradas personal de salud) que cuidan a los adultos mayores, también están vacunados.

Y hay lugares específicos para cuidar, de forma aislada, a los abuelos que tengan algún síntoma y así también, resguardar a los que no los presentan.

En las VISITAS DOMICILIARIAS se aplicaron inyecciones e hicieron curaciones y controles a 40 personas, con el fin de que no se movilicen a los centros de salud.

El personal del CORRALÓN también merece un agradecimiento público, dijo la Dra. Gandini, porque están haciendo un gran trabajo a nuestro lado en varios aspectos.

Sobras la VACUNACIÓN, la Directora de Atención Primaria de la Salud, informó que “desde Región Sanitaria llegaron solamente 1.600 vacunas y 260 de PAMI” para explicar que, “si bien mantenemos el sistema de vacunación como lo indica el Ministerio, estamos retrasados porque aún no tenemos dosis de IOMA, PAMI envió pocas y tenemos 3.000 afiliados al PAMI”.

En éste camino, aclaró que “desde el sistema de salud ministerial, de región y municipio, estamos intentando vacunar a todas las personas”.

Siempre es de utilidad RECORDAR LOS TELÉFONOS a los que el vecino puede llamar ante la duda sobre los síntomas del COVID-19. Estos son el: 45-1400/1/2. Adultos Mayores 45-51-39 y Abuelos Conectados 45-20-18, 45-17-53 y 45-17-65.

Por último, el Intendente reiteró el pedido de responsabilidad a cada uno de los vecinos porque, la única vacuna somos nosotros y #NosCuidamosEntreTodos.