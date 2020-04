Carlos Casares: Coronavirus

No hay nuevos casos y son 18 los hisopados negativos.

COMUNICADO OFICIAL - VIERNES 17 DE ABRIL - SITUACIÓN DE COVID-19 EN CARLOS CASARE

No hay nuevos casos y son 18 los hisopados negativos

Lo informó el Intendente Municipal, Walter Torchio quien sigue preocupado por el número de infraccionados que hoy, superó los 400.

VIERNES 17. JORNADA 28 DE CUARENTENA. El aislamiento social, preventivo y obligatorio sigue su marcha rumbo al domingo 26 de abril sin nuevos casos en el partido de Casares.

“Afortunadamente mantenemos los dos casos preexistentes que continúan evolucionando”, certificó el Escribano Torchio.

Por otro lado, 32 son las personas en cuarentena obligatoria y 18 los hisopados negativos.

UNA BUENA, UNA MALA

El tiempo de análisis de los hisopados está mermando. Primero los resultados estaban en cuatro días, hoy en 48 hs. y la tendencia avanza a menos. Es un dato alentador porque permitirá actuar con más rapidez y organización para atender a los vecinos que así lo requieran.

Y la mala es que, “necesitamos que todos los vecinos de Carlos Casares entiendan que sigue el AISLAMIENTO social, preventivo y obligatorio, ÚNICA VACUNA”. Hoy las infracciones están en 426.

QUIEN NO CUMPLA SERÁ SANCIONADO

Ante la negativa del vecino, el municipio piensa en medidas más duras en pos de cuidar la salud de todos. “Hago dos advertencias”, comenzó diciendo el Jefe Comunal y siguió narrando que“la persona que trabaje en delivery sin barbijo recibirá una infracción y por un determinado tiempo no podrá trabajar”porque no estaría cumpliendo con la seguridad e higiene tan importante. En éste sentido “les pido también a quienes contratan al delivery que le digan por favor que tengan cuidado en éstas cuestiones que son observadas. Ellos son los que llevan por ejemplo la comida que uno encarga y, si no cumple queda mal la pizzería o la rotisería” comunicó y ejemplificó Torchio “entiendo que la enorme mayoría lo hace pero, ayer vi a uno que no lo hacía y por eso, los llamo a la reflexión porque uno puede perjudicar a todos, porque está claro, nos cuidamos entre todos”.

HABILITACIONES

Mañana (sábado 18) entran en vigencia los lavaderos de autos con las reglamentaciones pertinentes, entre ellas, deberán inscribirse en www.casares.gob.ar para obtener el código QR, tal cual lo deben tener, cada rubro conforme se vienen habilitando.

Desde el lunes será el turno de inscribir a los remises. Para este servicio habrá una preinscripción en la cual deberán dejar constancia del destino de los viajes, sobre todo si es al Conurbano o Ciudad de Buenos Aires. Conocer dicha información es al solo efecto de lo básico, cuidarnos entre todos.

ACLARACIÓN IMPORTANTE

El código QR que se genera posteriormente ala inscripción en la web del municipio, es solamente válido para presentarlo en el partido de Carlos Casares.

PEDIDO DENEGADO

Atento a las necesidades de nuestros vecinos, como corresponde al rol del Estado local, el Ejecutivo municipal emitió un comunicado a Nación y Provincia trasladando inquietudes de los casarenses y, “hasta ahora la respuesta fue negativa”, dijo Torchio.

Esto en relación a peluquerías, cosmetología y masajistas, ya que según argumentan desde Nación, “es una situación de difícil control por cuestiones de seguridad ya que, como venimos haciendo, el distanciamiento social es vital y, en esas actividades por obvias razones no se respetaría”.

Al margen de la negativa, el Intendente manifestó su preocupación por dichas fuentes laborales e insistió en que se sigue trabajando para restablecer dichas actividades; por el momento “les pido disculpas pero estamos respetando los protocolos nacionales y provinciales".

TASAS MUNICIPALES

Desde el lunes y hasta el viernes 24 de abril, se habilita solamente, Mesa de Entradas del municipio para el pago de cobro de entrada. Será de 8:30 a 12:30. Los vecinos ingresarán de a uno por vez, acorde al cronograma establecido por orden según el último número del DNI.

Lunes: 0, 1, 2 Y 3; martes: 4, 5, 6 Y 7; miércoles: 8, 9, 0, Y 1; jueves: 2, 3, 4 y 5 y viernes: 6, 7, 8 Y 9.

Por último el Intendente reafirmó que “ante este virus que ya llegó a Casares y para que el sistema de Salud pueda dar la mejor respuesta, depende de todos y cada uno de nosotros”.

