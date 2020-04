Coronavirus: Lunes 20

Torchio: “Si hacemos las cosas bien no deberíamos tener problemas”.

Comunicado oficial - Lunes 20 de abril - Situación de COVID-19 en Carlos Casares

CORONAVIRUS

CARLOS CASARES: SE MANTIENEN LOS CASOS

“Si hacemos las cosas bien no deberíamos tener grandes problemas”

Así lo informó el Jefe de la comuna girasolera, el Escribano, Walter Torchio, en el comunicado diario hace éste mediodía al comunicar que no hay nuevos casos pero no hay que relajarse porque en lugares donde se distendieron las medidas, los brotes del virus se reactivaron exponencialmente colapsando así el sistema sanitario de salud generando muchas muertes en todo el mundo.

LUNES 20 DE ABRIL. DÍA 31 DE CUARENTENA. El Intendente Torchio comenzó agradeciendo al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, por haber tomado las medidas a tiempo para contener la curva de contagios por COVID-19.

Con éste prólogo, Torchio confirmó que no se han registrado casos positivos en las últimas 24 hs. En este sentido, contó, “estamos haciendo las contrapruebas en los pacientes infectados (los únicos y momentáneos casos confirmados preexistentes) y mañana seguramente tendremos el resultado de una de ellos”. Siguen en cuarentena y vigilados clínicamente por el área de salud.

En tanto que 38 son las personas en seguimiento pero, “no debe llamar la atención la variación” en los dígitos porque como se viene marcando los síntomas del COVID-19 y la gripe son similares y por eso, algunas de las personas que se están examinando pueden tener una gripe común. Nada para preocuparse, sí ocuparse.

LAS INFRACCIONES, SUBEN

Hoy son 507. Y una vez más, el Intendente enfatizó en que los vecinos deben entender que es una cuestión de vida o muerte, lisa y llanamente.

En tal caso, hizo mención también a los permisos para trabajar. “Deben entender que no es decisión mía trabajar a puertas cerradas y seguir en cuarentena; nos guiamos los protocolos nacionales y provinciales”, explicó para que las personas entiendan que es el gobierno nacional como el provincial quienes dictan las normas que luego, en los municipios acorde a su realidad implementan de la mejor manera pero, se debe trabajar a puertas cerradas, el cliente en casa, el comerciante en el negocio vendiendo on line, telefónicamente y enviado el producto vía delivery. Y advirtió. Si esto no se respeta, la medida se retrotraerá.

ACCESOS

“Estamos trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad, replanteándonos cuestiones para, habilitar el acceso Lowenthal de 7 a 12 y de 15 a 18 para que la gente puede llegar al centro de la ciudad a hacer sus compras y trámites sin dar la vuelta por Ruta 50 y 5.

La medida alcanzará, una vez definida y comunicada a autos, camionetas y motos. Por su lado para los camiones seguirán siendo los establecidos, Mouras (solo camiones para la firma Los Grobo SRL) y Espil (para el resto de las cerealeras).

BARBIJOS/MASCARILLAS

Nos adelantamos en la medida pero desde hoy el uso es obligatoriosin excusas en toda la provincia.

PyMES y AUTÓNOMOS

Deben estar atentos porque el Gobierno Nacional está tomando medidas para ayudarlos a paliar la crisis. Por eso, a partir de mañana quien necesite mayor información al respectopodrá comunicarse con el Contador, Cristian Massone (45-11-00/1/2/3 Interno 301)y/o el Subsecretario de Producción, Industria, Servicios y Tecnología, Isaul Wilner (2396-41-54-08) para obtener más detalles.

Y en el epílogo del discurso, el Intendente recalcó la importancia crucial de seguir cumpliendo la cuarentena; por eso, exhortó a hacerlo a quienes aún rompen con las reglas establecidas que en este contexto son letales para el conjunto social. “Cumplamos las normas para volver a hacer vida normal, hoy más que nunca, nos cuidamos entre todos”.