Carlos Casares: Día Nº 32 de aislamiento

Martes 21: Informe del Int. Walter Torchio.

Comunicado oficial - Martes 21 de abril - Situación de covid-19 en Carlos Casares

Con la tranquilidad de que no hay nuevos casos por COVID-19, el Intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, volvió a pedir responsabilidad a la población, ya que las infracciones retomaron el ascenso. También, habló de las denuncias por incumplimiento de protocolos. Y los accesos entre otros puntos.

LUNES 21 DE ABRIL. DÍA 32 DE CUARENTENA. No se registran más casos. De las dos personas infectadas, una dio negativo en el segundo test (resta un tercero), la otra volvió a dar positivo; las dos siguen en cuarentena.

En cuanto a las personas en seguimiento el número de hoy es 45 y 23 hisopados negativos.

Hasta aquí, el Intendente Municipal, El Escribano, Walter Torchio, dio a conocer los datos duros que más le interesa a la opinión pública pero no son todos.

El último y que no deja de sorprender y hace que se redoblen los esfuerzos de las fuerzas gubernamentales que controlan, al solo efecto de cuidar a toda la población es que, los infraccionados ayer fueron 31, arrojando un total a hoy, escala a la exorbitante suma de 538.

TORCHIO CON LA MESA DE EMERGENCIA DE COVID-19

En la mañana de hoy, el Intendente mantuvo una reunión con los integrantes de la Mesa de Emergencia Sanitaria del Coronavirus y, “si todo está bien, el viernes vamos a estar contando los protocolos que se están llevando adelante para que el vecino sepa cuáles son, qué medidas se toman, cómo son los cuidados que se hacen en cada caso en particular, la cantidad de consultas y demás datos”.

MAÑANA EN EL COMUNICADO

La Dra. Cristina Suárez estará brindando información sobre cuestiones referidas específicamente sobre los adultos mayores. Será interesante que escuchemos a la doctora porque este es un grupo de riesgo al que hay que acompañar, cuidar y proteger, marcó Torchio.

DENUNCIAS CON NOMBRE Y APELLIDO

Para dar por tierra los comentarios en redes sociales, a partir de mañana será obligatorio denunciar irregularidades en el incumplimiento de comerciantes de los protocolos establecidos. “Hemos decidido no recibir más denuncias telefónicas y por eso, desde mañana para denunciar se deberán especificar datos en la web del municipio; ya no será más anónima”, declaró el Intendente.

Entonces, quienes crean ver un irregularidad tendrán que ingresar a www.casares.gob.ar y llenar el formulario con su nombre y apellido, número de documento, de teléfono, correo electrónico, dirección.

Con esta nueva directiva se busca aumentar la veracidad de las denuncias y “si detectamos que es así, cerraremos ese negocio pero si se multiplica, daremos marcha atrás y nadie podrá seguir vendiendo on line”, marcó el Intendente al tiempo que explicó; “estamos intentando entender las necesidades de la gente pero queremos que entiendan que tenemos que adaptarnos a las medidas nacionales y provinciales porque, si los casos hubieran sido más estaríamos en serios problemas”.

QR SOLA PARA SALIR A TRABAJAR

En este sentido, el Jefe Comunal, reiteró que están a disposición del vecino, preocupados porque cada uno vuelva a su rutina pero “no nos podemos apartar de las decisiones nacionales y provinciales”. Y explicó que el código QR solo se emite para aquellas personas que tengan trabajo y con él pueden justificar ante las autoridades competentes, por qué está circulando por Casares.

Por eso, y para poder seguir adelante con la cuarentena administrada, “necesitamos que cada uno trabaje acorde al protocolo que le corresponde” y para que cada día más vecinos retomen con su vida laboral y todos a la social, hoy debemos también pensar en ellos, en los que aún no están habilitadas, como por ejemplo, quienes viven de la organización de eventos sociales y todo lo que ello implica, porque “quiero que todos puedan trabajar pero, necesito que todos me ayuden porque solo no puedo resolver todos los problemas sin su colaboración”.

En este punto, El Ejecutivo insistió en que le hagan llegar todas las preguntas necesarias y “tengan la certeza de que vamos a actuar y pedir las autorizaciones de la manera que corresponda”, a fin de que la curva se mantenga y no genere más complicaciones porque “el día que el sistema de salud local no llegue a dar respuestas, la culpa será de todos, enfatizó.

ACCESOS

Hoy era el día previsto para el cierre de los accesos pero, no lo podemos hacer porque tuvimos que pedir el protocolo a la provincia y lleva su tiempo. Se demora pero se está en ese camino para mejorar día a día.

ESPACIO AÉREO

Por cualquier consulta referida al tema, deben entrevistarse con el responsable del área, Martín Saralegui y él, les explicará el protocolo para vuelos privados.

COLECTA SOLIDARIA

Por último, Walter Torchio recordó que la colecta de ropa de abrigo para personas como ropa de cama, que se generó a través de la Mesa de Emergencia Sanitaria; la misma se recibe únicamente en la secretaria del Club San Martín (Av. San Martín y Av. Pueyrredón).

#NosCuidamosEntreTodos