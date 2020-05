Coronavirus: Solo un caso..

El otro ya pasó el tercer test negativo.

COMUNICADO OFICIAL - DOMINGO TRES DE MAYO - SITUACIÓN DE COVID-19 EN CARLOS CASARES

QUEDA UN SOLO CASO - CARLOS CASARES

Una de las dos personas contagiadas pasó el tercer test negativo y no porta más el virus

Le dio negativo la última prueba pero seguirá en cuarentena hasta que se recupere 100% su cónyuge por recomendación de la Mesa Sanitaria de Emergencia.

SÁBADO TRES DE MAYO, DÍA 42 DE CUARENTENA. Llegó la noticia esperada. Una de las dos personas con COVID-19 se recuperó al 100%. Asimismo, continuará en cuarentena obligatoria hasta que su pareja cumpla también con los tres test negativos.

Otra de las buenas noticias es que, hoy son 56 los hisopados negativos. En tanto, son 88 los vecinos en seguimiento.

SER RESPONSABLES ES QUERER A LA PROPIA FAMILIA

Por último, dentro de los datos duros, no deja de preocupar la escalada de los infraccionados que hoy está en 840.

Sobre éste último punto, el Intendente Municipal, el Escribano, Walter Torchio, volvió a pedir responsabilidad por varios motivos.

Primero, señaló la molestia que le causa que algunos pocos no entiendan la gravedad de esta Pandemia, más aún que anden en la madrugada en moto, y respecto de esto fue contundente “porque si hay un accidente, seguramente siempre termina con traumatismo, haciendo que el/los involucrado/s terminen hospitalizados y utilizando las camas de Terapia Intensiva destinadas a casos de Coronavirus, este es el momento donde más nos tenemos que cuidar y no relajar, no solo pensar en nosotros sino también en los demás”.

En segunda medida, “generaría un problema al sistema de salud. Además, traería dolores de cabeza a la familia y al mi persona”, detalló el Intendente.

Por último y como se viene anticipando, “si detectamos que no solo durante la noche sino que también que durante el día, se suman muchas infracciones de personas en moto, van a perjudicar a quienes trabajan con ella para hacer delivery”, por eso, “me parece muy injusto que no estén pensando en el otro”, puntualizó el Jefe Comunal.

HABILITACIÓN A COMERCIOS

Se evalúa que la semana próxima se puedan habilitar nuevos rubros. Todo dependerá de las directivas que bajen Nación y Provincia.

ACCESOS

A minutos de cierre, el Intendente volvió a referirse al tema accesos. Mouras y Espil desde mañana estarán abiertos las 24 horas, mientras que el Lowenthal lo quedará de 7 a 12 y de 15 a 18 hs.

En este caso, toda persona que los transite deberá tener las autorizaciones correspondientes y, aquellas que no viven en Casares, deberán informar al municipio de su llegada y el motivo de la misma.

RAMSAYER ACOMPAÑÓ AL INTENDENTE

Un domingo más, el área de salud dijo presente en el comunicado diario del Intendente. En ésta oportunidad, el Director del Hospital Municipal, el Doctor Wilson Ramseyer, puso el foco en las caminatas recreativas.

Si bien la Mesa de Emergencia Sanitaria que integra difiere con el Intendente sobre las mismas, (consideraban que no había que habilitar caminatas) ambas partes acordaron con sólidos y sensatos argumentos, las bondades de las caminatas principalmente para personas con recomendaciones médicas, siendo el propósito que lo hagan en beneficio si salud, más que desde el concepto recreativo.

Por ende, tomada por el intendente fue autorizar las caminatas con autorización médica (receta), es por etapas y sujeto análisis de índices, contagio, circulación de gente y cumplimiento de distanciamiento y barbijo.

Una de las explicaciones de Ramseyer al respecto fue que, “las medidas son dinámicas en cuanto a la flexibilización y por eso, como hasta el momento la curva -de contagios- es bastante plana, nos permite ir tomando medidas de flexibilización de la cuarentena”.

En este sentido, amplió con el fin de clarificar aún más la información, siempre con el único objetivo de cuidarnos entre todos es que, “no estamos totalmente de acuerdo con la flexibilización para toda la población”, sumó y describió que “es una medida terapéutica para determinado paciente que tenga problemas de salud y que se vea beneficiado por una caminata”; y recalcó que, “no es una caminata recreativa y por eso se pide certificado médico”.

QR PARA CAMINAR

En éste punto, el Intendente Torchio apuntaló lo dicho por el médico pidiendo que la gente escriba bien el mail así, pueden recibir el código QR y también, que solamente presenten el certificado médico, no la historia clínica.

CONSULTORIOS MÉDICOS

Desde el municipio se elevó un pedido para analizar la apertura de los mismos, sobre lo cual, la provincia aún no dio respuesta favorable.

Igualmente, acertado en la diferenciación, el matriculado describió que, las personas con patologías crónicas si reciben atención porque así lo requiere su historia clínica pero, no se realizan controles rutinarios.

De igual modo, por su parte el Intendente sumó que, las únicas cirugías que se realizan son las de carácter urgente.

Por último, cuando se habiliten los consultorios se detallará toda la información pero Ramseyer adelantó que “deberán ser puntuales con los turnos”.

ONCOLOGÍA

Por otro lado, ratificó que los consultorios oncológicos están atendiendo pacientes los días viernes con previos turnos sacados telefónicamente, a los números del nosocomio, 45-1400/1/2.

PEDIATRÍA

Se atiende solamente en la Sala Passerini para pacientes recién nacidos hasta el año de vida con patologías asociadas y mayores a ese tiempo, siempre con patologías. “ES INDISPENSABLE CUMPLIR CON EL HORARIO DE LA CONSULTA”.

Por último, el Jefe de Estado local, cerró diciendo que todo se hace a instancias de los protocolos de Nación, Provincia y las fuerzas de Seguridad y Sanitarias municipales porque, el fin de todo ello que NosCuidamosEntreTodos.