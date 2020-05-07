Alerta a la población por “El Cuento del Tío”

Estafadores haciéndose pasar por empleados de ANSES.
SE INFORMA A LA POBLACION EN GENERAL TENER SUMA ATENCION ANTE CUALQUIER LLAMADO TELEFONICO DE ANSES QUE REFIERA TRAMITAR EL COBRO DE I.F.E. (AYUDA ECONOMICA DE 10.000 PESOS) NO DANDO BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA NINGUNA INFORMACION PERSONAL COMO TAMPOCO NUMEROS DE TELEFONOS NI CALAVES DE CUENTAS BANCARIAS QUE SEA SOLICITADOS EN DICHOS LLMADOS; YA QUE EN LAS ULTIMAS HORAS SE PUDO ADVERTIR LLAMADOS A VECINOS CASARENSES SIENDO ESTOS CON EL UNICO FIN DE COMETER ILICITOS.- QUE DICHO TRAMITE SE REALIZA UNICAMENTE POR LA PAGINA OFICIAL ANSES, REITERNADO A LA COMUNIDAD QUE ANSES NO REALIZA NINUGUN TIPO DE TRAMITE VIA TELEFONICA, POR TAL MOTIVO SE LE RECOMIENDA A LA CIUDADANIA QUE DE RECIBIR LLAMADOS DE ESTAS CARACTERISTICAS CORTAR DE INMEDIATO LA COMUNICACIÓN Y DAR CONOCIMIENTO A LA POLICIA LOCAL, ABONADO 101 Y/O 2395-452428.
Fdo. Comisario, RICARDO GIGLIOTTI. Jefe Distrital Carlos Casares.