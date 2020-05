Lograron realizar una estafa por “El Cuento del Tío”

Igualmente no pudieron de hacerse con todo el dinero.

Parte de prensa policial

Estafa

07-05-2020 Se le recepcionó denuncia a una vecina de este medio, que el día 05 del cte. mes y año, recibió llamado telefónico por parte NN Masculino, el cual valiéndose de ardid y engaño logra que denunciante solicite préstamo, desde su cuenta corriente de Banco Provincia y posteriormente le sustraen de mencionada cuenta, una importante suma de dinero en efectivo, la cual es transferida a cuenta bancaria a nombre de SUAREZ ADRIAN, no logrando hacerse de la totalidad del dinero existe en la cuenta, debido al inmediato accionar policial.- Intervención UFI n° 02 a cargo del Dr. BUTTI MARTIN del Dpto. Judicial Trenque Lauquen. -

Alerta a la población

SE INFORMA A LA POBLACION EN GENERAL TENER SUMA ATENCION ANTE CUALQUIER LLAMADO TELEFONICO DE ANSES QUE REFIERA TRAMITAR EL COBRO DE I.F.E. (AYUDA ECONOMICA DE 10.000 PESOS) NO DANDO BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA NINGUNA INFORMACION PERSONAL COMO TAMPOCO NUMEROS DE TELEFONOS NI CLAVES DE CUENTAS BANCARIAS QUE SEA SOLICITADOS EN DICHOS LLAMADOS; YA QUE EN LAS ULTIMAS HORAS SE PUDO ADVERTIR LLAMADOS A VECINOS CASARENSES SIENDO ESTOS CON EL UNICO FIN DE COMETER ILICITOS.- QUE DICHO TRAMITE SE REALIZA UNICAMENTE POR LA PAGINA OFICIAL ANSES, REITERNADO A LA COMUNIDAD QUE ANSES NO REALIZA NINUGUN TIPO DE TRAMITE VIA TELEFONICA, POR TAL MOTIVO SE LE RECOMIENDA A LA CIUDADANIA QUE DE RECIBIR LLAMADOS DE ESTAS CARACTERISTICAS CORTAR DE INMEDIATO LA COMUNICACIÓN Y DAR CONOCIMIENTO A LA POLICIA LOCAL, ABONADO 101 Y/O 2395-452428.-