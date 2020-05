Honorable Concejo Deliberante

Sesión Ordinaria Nº 2. Orden del Día.

PERÍODO LEGISLATIVO 2020

SESIÓN ORDINARIA Nº 2

DIA: 14 de Mayo de 2020

HORA: 10:00 Hs

LUGAR: CARLOS CASARES

O R D E N D E L D Í A

LECTURA DE DESPACHOS DE COMISIÓN DE CULTURA, DEPORTES Y ACTAS. CORRESPONDENCIA RECIBIDA ASUNTOS ENTRADOS CORRESPONDENCIA RECIBIDA ASUNTOS ENTRADOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

D E S A R R O L L O DE LA S E S I Ó N

1. LECTURA DE DESPACHOS DE COMISIÓN DE CULTURA, DEPORTES Y ACTAS.

a 1) PROYECTO DE ORDENANZA: Acéptese las donaciones recibidas desde 01/01/2019 hasta el 31/12/2019 por un monto total de $ 1.010.417,27.- (Pesos Un Millón, Diez Mil, Cuatrocientos Diecisiete con Veintisiete Centavos) según el siguiente detalle.

A las comisiones de: Legislación y Reglamento, Presupuesto y Hacienda.

a 2) PROYECTO DE ORDENANZA: Reconócese legítima la deuda y autorizase el pago en concepto de alquileres adeudados al Sr. Fernando A. Vázquez, D.N.I.: 8.397.058, Número de CUIT: 20-08397058-9 por la suma de Pesos Dieciséis Mil Doscientos Catorce ($ 16.214.). Según Contratos de Alquiler celebrados con el Señor Fernando Vázquez desde el 01/01/2018 al 31/12/2019 se adeudan por un lado el alquiler de un Equipo de Rayos X Rodante instalado en la Sala Sanitaria de Bellocq por un valor de Pesos Diez Mil Ciento Sesenta y Cuatro ($ 10.164.-) por todo el período; y por otro el alquiler de una Reveladora Automática instalada en la Sala Sanitaria de Smith por un valor de Pesos Seis Mil Cincuenta ($ 6.050.-) por todo el período.

A las comisiones de: Legislación y Reglamento, Presupuesto y Hacienda.

a 3) PROYECTO DE ORDENANZA: Convalídase la adenda, suscripta entre la Municipalidad de Carlos Casares, representada por el Intendente Municipal Esc. Walter S. Torchio y el Sr. Norberto Keller, M.I. 5.074.148, por el cual se modifica la clausula segunda, del Contrato de Locación del inmueble sito en Av. Maya N° 175, extendiendo el plazo de vigencia del contrato hasta el 30 de junio de 2020, con el congelamiento del precio pactado, adjuntándose copia al presente.-

A las comisiones de: Legislación y Reglamento, Presupuesto y Hacienda.

a 4) PROYECTO DE ORDENANZA:Convalídase el decreto N° 537 del 1° de abril de 2020, por el cual se exime del pago de la cuota N° 2 del corriente año y del pago del cincuenta por ciento (50%) de la cuota N° 2, en relación a la “tasa por servicios sobre actividades económicas”, a determinados contribuyentes, según detalle expresado en dicho decreto, adjuntándose copia al presente.-

A las comisiones de: Legislación y Reglamento, Presupuesto y Hacienda.

DE LOS BLOQUES

INTERBLOQUE

b1)PROYECTO DE ORDENANZA: Crease en el distrito de Carlos Casares la MESA DE EMERGENCIA SOCIAL a fin de que tanto el área de Salud, Desarrollo social, Adultos Mayores – Abuelos Conectados, Honorable Concejo Deliberante, Consejo Escolar, Jefatura Distrital de Educación, Asesoría Municipal de Educación, ANSES, Clubes, Cultos, Caritas, Movimientos Sociales, Instituciones Intermedias y otros organismos de la comunidad que cumplirán con el objetivo de generar un nexo entre voluntarios y aquellas personas que, por determinadas circunstancias, requieran ayuda y/o colaboración especial ante la Lucha contra la Pandemia Covid-19 Coronavirus, se organicen para atender las necesidades específicas que pudieran ir surgiendo a partir del avance de la Pandemia.

A las comisiones de: Legislación y Reglamento, Salud Pública y Asuntos Sociales, Educación, Cultura, Deportes y Actas, Presupuesto y Hacienda

BLOQUE FRENTE DE TODOS

b2) PROYECTO DE ORDENANZA: Crease en el Distrito de Carlos Casares el Registro Único de Necesidades Básicas a fin de regular y organizar la atención de necesidades específicas que pudieran ir surgiendo a partir del avance de la Pandemia y/o situaciones que puedan surgir.

A las comisiones de: Legislación y Reglamento, Salud Pública y Asuntos Sociales, Educación, Cultura, Deportes y Actas, Presupuesto y Hacienda

b3) PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Adherir al Proyecto de Declaración de Interés Legislativo al homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón al cumplirse el 101 aniversario de su natalicio el pasado 7 de Mayo.

A las comisiones de: Legislación y Reglamento, Cultura, Deportes y Actas, Presupuesto y Hacienda.

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

b4) PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Dirigirse al Departamento Ejecutivo para que a través del Comité de Crisis Covid19 , analice la posibilidad de implementar una masificación de los testeos en los establecimientos geriátricos de nuestro distrito tanto a los residentes como al personal, como medida de salvaguardia , protección y cuidado de los adultos mayores.

A las comisiones de: Legislación y Reglamento, Salud Pública y Asuntos Sociales, Presupuesto y Hacienda.

DE LAS COMISIONES Convalídase el “CONTRATO DE LOCACIÓN”, suscripto entre el Sr. NESTOR ALDO PEREZ (DNI 10.325.131), y la Municipalidad de Carlos Casares, representada por su Intendente Esc. Walter S. Torchio, cuyo objeto es la locación de un inmueble ubicado en calle Hipólito Irigoyen 124, identificado catastralmente como Circ. I, Secc. A, Manz. 60, Parcela 3, Partida 16-2278, de Carlos Casares, en el cuál funcionan varias Dependencias Municipales, Provinciales y Nacionales, cuyo plazo de vigencia es desde el 01/01/2020 al 31/12/2023.

De las comisiones de: Legislación y Reglamento, Presupuesto y Hacienda.

PROYECTO DE ORDENANZA: Convalídase el “CONTRATO DE LOCACIÓN” suscripto entre la Municipalidad de Carlos Casares representada en éste acto por el Intendente Esc. Walter Sergio Torchio y la Dra. SIVORI ADRIANA DORA DNI 12.780.610, - médica clínica-, por medio del cual se contrata a la profesional para que preste asistencia médica en la Sala Evita, ubicada en el Barrio Huracán, bajo las cláusulas y condiciones estipuladas en el convenio que se adjunta.

De las comisiones de: Legislación y Reglamento, Salud Pública y Asuntos Sociales, Presupuesto y Hacienda.

c3) PROYECTO DE ORDENANZA: Convalídase el “CONTRATO DE LOCACIÓN”, suscripto entre la Sociedad Española de Socorros Mutuos, representada por el Sr. Presidente Juan Ignacio Alman y la Municipalidad de Carlos Casares, representada por su Intendente, Esc. Walter S. Torchio, sobre un inmueble cuya nomenclatura catastral es: Circ. I, Secc. A, Manz. 56, Parcela 4, Subparcela 1, sito en calle Maipú N° 325, de Carlos Casares, donde funciona el espacio de arte municipal denominado: “el arte mueve”, sujeto a las clausulas y condiciones que figuran en el mismo, cuyo plazo de vigencia es desde el 02/01/2020 al 31/12/2021.

De las comisiones de: Legislación y Reglamento, Cultura, Deportes y Actas, Presupuesto y Hacienda.

PROYECTO DE ORDENANZA: Convalídase el “CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO” suscripto entre la Municipalidad de Carlos Casares, representada por su Intendente, Esc. Walter S. Torchio y el Sr. Carlos Darío BASUALDO (DNI Nº 32.117.107), cuyo objeto es desarrollar un taller de Teatro, sujeto a las cláusulas y condiciones que figuran en el mismo, por el término de doce meses desde el 02/01/2020 al 31/12/2020.

De las comisiones de: Legislación y Reglamento, Cultura, Deportes y Actas, Presupuesto y Hacienda.

c 5) PROYECTO DE ORDENANZA: Convalídase el “CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS”, suscripto entre la ASOCIACIÓN CIVIL “RED DE INNOVACIÓN LOCAL”, representado por la Sra. DELFINA IRAZUSTA, (DNI 32.674.458), en su carácter de Directora Ejecutiva y la Municipalidad de Carlos Casares, representada por su Intendente Esc. Walter S. Torchio, cuyo objeto es facilitar el aprendizaje e intercambio de experiencias de gestión e innovación en distintas ciudades, según sus cláusulas.

De las comisiones de: Legislación y Reglamento, Presupuesto y Hacienda.

c 6) PROYECTO DE ORDENANZA: Convalídase el “CONTRATO DE LOCACIÓN”, suscripto entre el SR. CRISTIAN ALEJANDRO BIONDINI, (DNI 22.022.955) y la SRA. MARCELA GIL (DNI 22.022.999) y la Municipalidad de Carlos Casares, representada por su Intendente Esc. Walter S. Torchio, que tiene por objeto la locación de un inmueble ubicado en la Avda. San Martín N° 483, de Carlos Casares, cuyos datos catastrales son Circ. I, Secc. B, Qta 32, Manz. 32 f, parcela 12 A, Matrícula N° 8000, por el término de dos años desde el 04/01/2020 al 03/01/2022.-

De las comisiones de: Legislación y Reglamento, Presupuesto y Hacienda.

c 7) PROYECTO DE ORDENANZA: Declárase de Utilidad Pública y Pago Obligatorio para los propietarios de los inmuebles beneficiados por las Obras de agua y desagües cloacales, de las cuadras situadas en las calles que conforman el listado anexado a la presente ordenanza.

De las comisiones de: Legislación y Reglamento, Obras Publicas y Vialidad, Urbanización y vivienda, Salud Pública y Asuntos Sociales, Presupuesto y Hacienda.

c 8) PROYECTO DE ORDENANZA: Convalídese el “CONVENIO MARCO PARA LAS MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR”, suscripto entre la Direccion General de Cultura y Educación de la Pcia de Buenos Aires, representada en este acto por su Directora General Licenciada María Agustina Vila y la Municipalidad de Carlos Casares, representada por su Intendente Esc. Walter S. Torchio , destinado al financiamiento de obras de urgencia en materia de infraestructura educativa y gastos de funcionamiento y mantenimientos de los establecimientos educativos estatales.

De las comisiones de: Legislación y Reglamento, Educación, Presupuesto y Hacienda.

c 9) PROYECTO DE ORDENANZA: Convalídase el “CONTRATO DE LOCACIÓN”, suscripto entre la SRA. MARTA CELINA BATOLLA, (DNI 16.622.051), en calidad de Administradora de su hijo Francisco José Domingo Battolla en la sucesión de su padre Domingo José Luis y la Municipalidad de Carlos Casares, representada por su Intendente Esc. Walter S. Torchio, que tiene por objeto la locación de un inmueble ubicado en calle Hipólito Irigoyen Nº 286, Matrícula Nº 168 de Carlos Casares, sede de la Comisaría de la Mujer, el que se adjunta como Anexo I, a la presente ordenanza.

De las comisiones de: Legislación y Reglamento, Comisión de Seguridad Municipal, Presupuesto y Hacienda.

c 10) PROYECTO DE ORDENANZA: -Convalídase el “CONTRATO DE LOCACIÓN suscripto entre los Sres.- ARACELI NOEMI MENSI, (DNI 5.901.569) y JULIO DELGADO (DNI 5.056.338), en carácter de encargados del edificio, autorizados por el Consorcio de Copropietarios del Edificio Horizonte y la Municipalidad de Carlos Casares, representada por su Intendente Esc. Walter S. Torchio, que tiene por objeto la locación de una fracción de la terraza del Edificio Horizonte, donde se encuentra instalada una antena, bajo las cláusulas que se detallan en el mismo y que como parte integrante se adjunta a la presente ordenanza.

De las comisiones de: Legislación y Reglamento, Presupuesto y Hacienda.

c 11) PROYECTO DE ORDENANZA: Adhiérase a la Ley Nacional N° 27.499, “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”, en el ámbito de la Municipalidad de Carlos Casares.

De las comisiones de: Legislación y Reglamento, Educación, Presupuesto y Hacienda

c 12) PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Dirigirse al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni para que analice la posibilidad de proveer a la Comisaria de Carlos Casares Tres (3) camionetas policiales ploteadas y blindadas, Un (1) automóvil policial ploteado y blindado y Tres (3) motocicletas ploteadas.

De las comisiones de: Legislación y Reglamento, Seguridad y Transito Municipal, Presupuesto y Hacienda.

c 13) PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitar al Ejecutivo Municipal, establezca la obligatoriedad, de la conservación permanente del camino de acceso a nuestra ciudad, conocido popularmente como “De la Vasca”, trabajando el mismo , con las prácticas viales necesarias para dotarlo de transitabilidad. confortable en todo momento.

De las comisiones de: Legislación y Reglamento, Obras Publicas, Vialidad, Urbanización y Vivienda. Presupuesto y Hacienda.

c 14) PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal: a) la realización de campañas de concientización y prevención sobre el dengue; b)la realización, a través del área que corresponda, de un cronograma de “descacharrado y recolección de chatarra”, por lo menos una vez a la semana; c) que arbitre los recursos pertinentes para reforzar la fumigación ante la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, vector del dengue; d) la realización de inmediata fumigación en edificios públicos municipales como escuelas, hospital, dependencias municipales, oficinas de trabajo, depósitos, piletas, etc; e) provea de repelente de insectos a los vecinos más vulnerables y a todas las instituciones y dependencia enumeradas en el punto anterior, del partido de Carlos Casares.

De las comisiones de: Legislación y Reglamento, Comisión de Seguridad y Transito Municipal, Presupuesto y Hacienda.

c 15) PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Dirigirse al Departamento Ejecutivo para que a través del Área que corresponda, arbitre los medios para el cumplimiento estricto de la Ordenanza 2386/93 de Arbolado Publico.

De las comisiones de: Legislación y Reglamento, Control y Prevención del Medio Ambiente, Presupuesto y Hacienda.

Emmanuel Gemelli

Presidente H.C.D

Carla Anabela Mancinelli

Secretaria Legislativa

a/cargo