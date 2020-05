Una mañana bastante fresca..

El día arranco con temperaturas que rondaron los 0º.

Estaba anunciado para este jueves 14 una baja sensible en la temperatura y así ocurrió. Con la salida del sol se pudo ver al pasto congelado producto de la helada, no es la primera del año, pero si se pudo apreciar con claridad, sobre todo en lugares abiertos. La temperatura va subiendo muy lentamente, pero cuando todavía no había amanecido, hubo registros bajo cero. Sin dudas que es esta una de las mañanas más frías del año hasta el momento, el resto del día seguiría con la misma tónica.