Carlos Casares: Coronavirus

Informes del jueves 14 de mayo. Abren las agencias de juegos.

Como cada día a las 11:15 horas, el Intendente Walter Torchio realiza un informe en vivo por las redes sociales Facebook e Instagram. A continuación compartimos algunos de los conceptos vertidos en la mañana de este jueves.

“Tenemos la suerte de tener un solo caso de coronavirus positivo y que va en vías de recuperación ya que el último test dio negativo, solo falta uno más con este último resultado para el alta. Todo lo contrario pasa a nivel país, ayer fue el día de mayor contagio y muertes, es por eso que quiero agradecer el esfuerzo que realizan nuestros vecinos, pero tenemos que estar más en alerta que nunca y extremar las medidas de seguridad”.

Casos en seguimiento: 84.

Hisopados negativos: 66.

Casos recuperados: 1.

Coronavirus: 1

Infraccionados: 1.140.

Agencias de juegos

“Las agencias de juegos han sido habilitadas por el Gobierno Nacional y provincial. El horario en Carlos Casares para realizar las apuestas es el mismo que el de los comercios (08:00 a 18:00 horas). Sería poco razonable que tuviese un horario más extendido como el que es pretendido en algunos casos”.

“Desde el municipio estamos haciendo un aporte para la gente que concurre a los cajeros automáticos de los diferentes bancos, tenemos personal que trabaja de lunes a lunes para mantener las medidas de higiene necesarias ante esta pandemia. Lamentablemente en algún caso excepcional esto incomoda a algún vecino entendido que la medida no es necesaria (brindar alcohol para desinfectar las manos) y creemos que no es así, debemos cuidarnos entre todos sino tanto esfuerzo será en vano. Nuestros empleados municipales corren el riesgo de contagiarse, se vienen días de bajas temperaturas pero ellos están ahí, si en vez de un agradecimiento reciben un rechazo por su enorme labor esto quiere decir que algunos no han terminado de comprender por lo que estamos pasando”.

“Estamos logrando mantener estos índices y eso nos deja tranquilos, quizás nos preocupa la gran cantidad de personas infraccionadas que tenemos por no respetar el aislamiento preventivo social y obligatorio. En algún momento del día vemos mucho más movimiento en las calles del que debería haber”.