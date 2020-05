Carlos Casares: Coronavirus

Comunicado oficial del miércoles 20 de mayo.

[Miércoles 20 de mayo]. A nivel local marcan 84 vecinos en seguimiento, 83 hisopados negativos (quedan cuatro en estudios) y 1.283 infraccionados.

La noticia buena es que es Casares está libre de COVID-19 y la mala es que “ayer fue un día malo para el país porque se superaron los 400 casos de contagios”. Así comenzó el comunicado de la jornada el Intendente Municipal, el Escribano, Walter Torchio.

A su vez manifestó “estoy convencido que la curva de contagio va a ir aumentando”, afirmó y recalcó “lejos de relajarnos tenemos que cumplir más que nunca con las reglas”; paso seguido señaló que se procura en la medida que los indicadores locales no se complique en tratar de habilitar nuevas actividades. “Nosotros no sólo realizamos el seguimiento a los indicadores locales, si no que también revisamos permanentemente los patrones a nivel nación y provincia, lo cual hace que diariamente evaluemos los pasos a seguir”.

Es éste sentido ayer se abrió el registro para ciertas actividades deportivas(www.casares.gob.ar) y, ya se preinscribieron más de 1.200 personas. Por eso, la semana que viene se analizará el número y en función de ello, se elaborará un protocolo para elevarlo a provincia, ya que es muy importante el visto bueno para avanzar con la medida.

Solidaridad anónima

El Jefe Comunal reafirmó la importancia de mantenernos en alerta. “Es posible que haya más flexibilizaciones pero, para que esto suceda tenemos que seguir haciendo bien las cosas, de lo contrario habrá que retroceder”.

Por otro lado, el Ejecutivo llamó a la reflexión, una vez más, marcando que las acciones solidarias y anónimas son las que valen. “Hay mucha gente, movimientos sociales, instituciones deportivas, civiles y religiosas, comercios e industrias que hacen un enorme esfuerzo permanente,solidario y con bajo perfil, tratando de que las cuestiones fluyan en función de darle respuestas a la gente”. Por eso, “pido cordura a quienes utilizan estos momentos con otros finesque no son precisamente los solidarios, porque sabemos que mucha gente no la pasa bien”.

En las puertas del invierno

Desde el municipio también se trabaja en protocolos y pedidos al gobierno provincial para poder habilitar más personas dentro de los locales comerciales.

En ese camino está la comuna pero como bien lo expresa el Intendente Torchio, “no nos podemos apartar de las medidas generales que se toman a nivel provincia y nación porque, no tenemos autonomía plena para hacer lo que nos parece; debemos que estar dentro de un marco legal”.

Además, volvió a explicar el porqué de la cautela de ir dando pasos cortos en la toma decisiones. “No podemos hacer todo a la vez porque vemos en los medios de comunicación que, cuando más contacto hay por circulación hay más posibilidades de contagio y, no queremos volver atrás como sucede en algunos municipios.; por eso, es preferible un escalón por vez pero seguro”.

Por último, el Intendente se mostró optimista al decir que “si seguimos con éste mismo compromiso las cosas van a andar bien y, como intendente me da una enorme satisfacción comprobar que la enorme mayoría está haciendo las cosas como corresponde”.