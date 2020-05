Salir a correr y andar en bicicleta

Se podrá a partir del próximo lunes 1º de junio.

Como será este nuevo esquema para la práctica deportiva? En el mediodía de este jueves 28 el Intendente Municipal escribano Walter Torchio junto al Subsecretario de Deporte profesor Ezequiel Donoso brindaron precisiones al respecto.

Caminar y correr

Para caminar hay dos lugares en principio preestablecidos, la senda peatonal del acceso Lowental y el parque San Esteban.

Para caminar por la senda peatonal del acceso Lowenthal, luego ruta, se podrá ir hasta el cementerio Israelita. En San Esteban se podrá transitar por todo el interior del parque.

Para correr y/o trotar los atletas y aficionados en lo que respecta a la ruta Lowenthal lo podrán hacer a partir del Cementerio Municipal en dirección a Gobernador Arias. No podrán correr dentro de San Esteban (por el momento) para no juntarse con quienes caminan, pero si lo podrán hacer por todo lo que es considerado zona rural.

Ciclismo Tradicional y Rural Bike

El ciclismo tradicional tendrá como escenario de práctica la ruta Lowenthal y el Rural Bike cualquiera de los caminos de la zona rural. No se podrá ir ni en pelotón ni a rueda, tampoco a la par conversando, deberán mantener una distancia aproximada de 20 metros.

Los horarios

Tanto para caminar, trotar o correr (de acuerdo a la capacidad física de la persona) y lo mismo para el ciclismo tradicional o rural bike, los horarios van desde las 09:00 y hasta las 17:00 horas. No se va a requerir ningún tipo de autorización para la realización de la práctica deportiva. Deberán tener los cuidados mínimos e indispensables que tienen que ver con esta pandemia. No se podrá sociabilizar, es decir, conversar ni antes, durante o después de la práctica de la actividad física. No se podrá compartir una bebida hidratante.

Es esta una prueba piloto teniendo en cuenta los más de 2.000 requerimientos y a que no hay casos positivos de coronavirurs en el partido. De no cumplirse con las condiciones mínimas establecidas, la medida podría sufrir un retroceso.