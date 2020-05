Misa crismal en la catedral de Nueve de Julio

Informe de la Diócesis de Nueve de Julio.

Al celebrar la misa crismal en la catedral, el obispo Torrado Mosconi, valoró cuanto se viene trabajando en distintos ámbitos diocesanos para responder a nueva situación creada por la pandemia y rogó a Dios para que pronto seamos liberados de la pandemia y podamos regresar a las celebraciones de los sacramentos con participación de fieles.

El jueves 27 de mayo, finalmente pudo celebrarse la Misa crismal en la catedral de la diócesis de Santo Domingo en Nueve de Julio, acción litúrgica que reúne anualmente a representantes de las comunidades parroquiales y a los sacerdotes, para la bendición de los santos óleos y la renovación de las promesas sacerdotales. Esta misa tiene lugar cada año en una fecha anterior cercana a la pascua. Se fue postergando ante la posibilidad de poder efectuarla con la participación de los fieles, pero debido a la prolongación de la cuarentena, finalmente se llevó a cabo el jueves anterior a la festividad de Pentecostés con la cual culmina el tiempo pascual. La celebración fue seguida por más de 5000 fieles gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales que la retransmitieron. Fue concelebrada por el obispo emérito monseñor Martín de Elizalde osb junto con algunos sacerdotes en representación del presbiterio. Estuvieron presentes un reducido número de religiosas y laicos para las lecturas y el canto, representado también al conjunto del pueblo de Dios, en una de las celebraciones más significativas en la vida de una diócesis pero que este año no pudo llevarse a cabo de manera corriente.

En la homilía, el obispo diocesano hizo una valoración de cómo se respondió a la emergencia de la pandemia desde los distintos ámbitos de la diócesis y agradeció la pronta reacción, tanto del laicado en la acción social mancomunada como de los sacerdotes, para seguir atendiendo pastoralmente a los fieles: “Como creyentes -mirando particularmente la vida de nuestra querida diócesis- tengo la impresión de que hemos reaccionado y respondido con acierto, rapidez y generosidad” afirmó.

Asimismo pidió a Dios ser liberados de esta pandemia para poder celebrar el culto públicamente en las iglesias, como verdadera necesidad esencial espiri-tual tan necesaria para los fieles: “Sea esta celebración como una verdadera súplica y clamor a Dios para que nos libere de la pandemia y podamos volver a participar de manera ordinaria de la Eucaristía y los demás sacramentos, fuente de vida nueva para los creyentes, significados en los santos óleos… En fin, la celebración de hoy, es toda ella un acto de confianza para que, lo más pronto posible, podamos volver a participar con alegría de la liturgia sacramental” sostuvo.

Alentando la esperanza y convocando a la familia diocesana a la unidad en la misión, el obispo concluyó la homilía recordando el llamado del Papa Francisco a ser una Iglesia misionera “en salida” y una verdadera comunidad “hospital de campaña” que cuida, sana y recupera los espíritus de las personas heridos por esta situación de angustia y sufrimiento: “En esta hora de la historia, más que nunca, cobra nuevamente vigencia la llamada del Santo Padre a ser “Iglesia en salida” buscando nuevos modos de misión y “hospital de campaña” ya que hay tanto para curar en nuestra sociedad herida, desorientada y, a veces, “agrietada” dijo hacia el final de su alocución.

Es preciso recalcar que esta celebración de la Misa crismal, está prevista para llevarse a cabo la mañana del Jueves santo en la catedral de cada diócesis. En la mayoría de las comunidades diocesanas se lleva a cabo en días anteriores para facilitar la participación tanto de la feligresía como del clero que suelen tener que recorrer muchas distancias para poder llegar, como es nuestro caso. En esta acción litúrgica se pone claramente de manifiesto la comunión eclesial de todo el pueblo santo de Dios, reunido en torno al altar del obispo, con sus pastores, para escuchar la Palabra y celebrar los sagrados misterios eucarísticos. Ese pueblo consagrado por la gracia y los dones sacramentales, es enviado para anunciar y testimoniar la fe llevando a cabo su misión evangelizadora. Con la presencia de los laicos, los consagrados y los ministros ordenados se deja ver también la variedad y riqueza de los ministerios y carismas que van edificando el templo espiritual que es la Iglesia. Por todo ello, en este oficio marcadamente pascual por su conexión con el Jueves santo, se lleva a cabo la bendición del “óleo de los catecúmenos”, el aceite bendecido para el bautismo, y la consagración del santo “crisma”, aceite perfumado para las consagraciones de personas u objetos (utilizado en el bautismo, confirmación, ordenaciones o consagración de altares e iglesias). En esta celebración también, evocando la Última cena de Jesús con los Apóstoles, los presbíteros renuevan las promesas de la ordenación ante su obispo.

Dones vitales e incomparables

Homilía de Mons. Ariel Torrado Mosconi,

Obispo de Santo Domingo en Nueve de Julio,

Misa crismal, Iglesia catedral, jueves 28 de mayo de 2020

(Is 61,1-3ª. 6ª. 8b-9; Sal 88,21-22. 25. 27; Ap 1,4b-8; Lc 4,16-21)

En una situación verdaderamente excepcional, a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, estamos celebrando la santa Misa crismal. Como bien sabemos, cada año antes de la pascua, el obispo concelebra esta eucaristía con su presbiterio y en la cual participan representantes de las comunidades, para bendecir los óleos, consagrar el crisma. En ella, también, los presbíteros renuevan las promesas de su ordenación. Se trata, entonces, de uno de los acontecimientos más entrañables y significativos en la vida de la Iglesia particular porque así se pone de manifiesto la comunión de fe y misión del pueblo santo de Dios, consagrado, precisamente, para bendecir, anunciar y testimoniar con toda su vida el nombre del Señor.

No he querido que culminase el tiempo en el cual conmemoramos la pasión, muerte y resurrección del Señor sin celebrar esta misa crismal. En efecto, de este misterio brota la salvación, comunicada a través de la Iglesia, por los sacramentos que nos confieren y transmiten la gracia. Sea esta celebración como una verdadera súplica y clamor a Dios para que nos libere de la pandemia y podamos volver a participar de manera ordinaria de la Eucaristía y los demás sacramentos, fuente de vida nueva para los creyentes, significados en los santos óleos. La bendición de hoy es un grito de esperanza, para que muy pronto podamos ungir a los nuevos bautizados y a quienes les he de conferir el don del Espíritu Santo por el sacramento de la confirmación. Con este santo crisma espero ungir las manos de quienes han sido elegidos para el orden sagrado. En fin, la celebración de hoy, es toda ella un acto de confianza para que, lo más pronto posible, podamos volver a participar con alegría de la liturgia sacramental.

La Iglesia catedral vacía sin la presencia del presbiterio en su conjunto, los fieles siguiendo la liturgia en forma virtual, son una muestra contundente e incontestable de ese otro vacío, incertidumbre y temor en el cual están sumidas millones de personas. Este virus, invisible a la simple mirada de los ojos, ha trastocado la vida cotidiana la mayoría de la humanidad y nos hace sufrir por la pérdida de tantas vidas, la enfermedad y la necesidad a la cual son arrojadas tantísimos seres humanos.

Como creyentes -mirando particularmente la vida de nuestra querida diócesis- tengo la impresión de que hemos reaccionado y respondido con acierto, rapidez y generosidad. Los sacerdotes han tratado de seguir llevando adelante la tarea evangelizadora, comunicándose con los fieles, mediante las posibilidades dadas por las nuevas tecnologías, para confortarlos en su soledad y dolor, para seguir predicando y catequizando en la fe, alentando el testimonio en un escenario y condiciones de vida tan novedoso como inesperado. Realmente notable y destacable, ha sido la acción de caridad. Cáritas está impulsando la generosidad y solidaridad de los cristianos ante el dolor y la necesidad de nuestros hermanos más pobres, solos, enfermos o ancianos, con medidas, acciones y campañas bien concretas. Ciertamente no podemos darnos por satisfechos. No obstante, debemos estar agradecidos por estos frutos genuinamente evangélicos que asoman en medio de la vulnerabilidad y ante situaciones siempre latentes de la mezquindad y división. ¡Doy gracias a Dios por el fervor, comunión y generosidad del esta porción del santo pueblo de Dios que peregrina en nuestra diócesis!

Hoy-como dije- se bendicen los santos óleos y se consagra el crisma para la celebración de los sacramentos. Por medio de los signos sacramentales nos llega la abundancia de la gracia, los dones de Dios, el auxilio de la vida que nos sostiene en la imitación y el seguimiento del Señor Jesús por la senda de su evangelio. No podemos vivir sin la ayuda de la gracia. Ciertamente, la infinita misericordia de Dios nos auxilia de muchas otras maneras. No obstante -permítanme decirlo con una comparación- así como el ser humano no puede vivir sin alimentarse, el fiel cristiano no puede subsistir sin recibir los sacramentos. Todos los nutrientes, las vitaminas y proteínas para nuestro organismo y salud espiritual, nos llegan por la gracia de los sacramentos.

En estos días escuchamos repetidamente la referencia a los “servicios esenciales”. Si hay algo genuina, auténtica y verdaderamente esencial en la vida cristiana es, precisamente, la eucaristía y la vida sacramental toda. ¡Me han impresionado y conmovido algunos fieles laicos diciéndome que la lectura y meditación de la Palabra de Dios de estos días -por que no podían hacer otra cosa- les hacía desear la comunión y los había hecho valorar mucho más el don de la eucaristía! Es verdad que gracias a las nuevas tecnologías se puede seguir la celebración a través de los medios digitales, sin embargo, del mismo modo que no es lo mismo ver una foto de un ser querido, o un video o hasta una video llamada, que ciertamente nos acercan, pero al mismo tiempo nos hacen ansiar aún más el momento del encuentro personal para el abrazo y la cercanía que no puede brindar ninguna tecnología. Ojalá este peculiar “ayuno eucarístico” nos haga apreciar y gustar estos dones vitales e incomparables, que nos sostienen en nuestra peregrinación terrenal hacia el hogar definitivo.

Quiera Dios, también, que esta situación de excepción, también para la vida eclesial, nos ayude a redescubrir la belleza, armonía y vigor de nuestra fe cristiana. La Palabra divina -que tal vez podemos contemplar más reposadamente posibilitado por el aislamiento social de estos días- y el testimonio de la caridad nutridos por la gracia sacramental, son el sostén de la existencia cristiana. Palabra, celebración sacramental y testimonio de caridad son constitutivos de la vida eclesial. De la armonía e integración de estas realidades de fe, dependen la fecundidad y los frutos de toda la tarea evangelizadora. ¡Roguemos fervientemente para que muy pronto podamos estar participando de la celebración de los sacramentos!

Vuelvo a reiterar cuanto vengo sosteniendo en los últimos días: la recomposición y reconstrucción del tejido social, cuanto del interior de las personas devastadas por la angustia o tentadas por el egoísmo, será posible desde unas sólidas bases y actitudes espirituales. Tal vez una de las primeras y más hondas lecciones que nos deje el sufrimiento de esta pandemia, sea tomar conciencia que hemos descuidado la interioridad, la dimensión espiritual de la persona y de la sociedad. Reconocer que, en definitiva, desplazamos, marginamos u olvidamos a Dios mismo. Huérfanos de Él, dejamos de reconocernos hermanos, la vida se desvaloriza en su dignidad, y van ganando terreno los sucedáneos que nos alienan y esclavizan. ¡Reavivemos nuestra fe, cuidemos nuestra alma y renacerá la alegría, la solidaridad y la esperanza!

Queridos hijos, hermanos y fieles todos: en este día renovemos nuestra cordial pertenencia de fe en esta Iglesia particular, revitalicemos la unidad más allá de la distancia física y reafirmemos nuestro compromiso evangelizador. En esta hora de la historia, más que nunca, cobra nuevamente vigencia la llamada del Santo Padre a ser “Iglesia en salida” buscando nuevos modos de misión y “hospital de campaña” ya que hay tanto para curar en nuestra sociedad herida, desorientada y, a veces, “agrietada”. Queridos hermanos sacerdotes, hoy con mucha emoción les agradezco de todo corazón su vida y ministerio, su entrega y caridad pastoral. Ruego cada día por su fidelidad y generosidad sacerdotal, comprometiéndome a seguir estando cerca de todos ustedes. Recemos mutuamente y así “Caminar en comunión para anunciar a todos la alegría del Evangelio”. El Espíritu derramado en Pentecostés sobre la Iglesia naciente, se lo conceda también a nuestra diócesis como gracia y bendición. Amén. Aleluya.

Ariel Torrado Mosconi

Obispo de Santo Domingo en Nueve de Julio