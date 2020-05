Coronavirus: Sábado 30

Informe oficial sobre la situación en Carlos Casares.

Junto al Subsecretario de Producción, Isaúl Wilner, el Intendente Walter Torchio repasó medidas y normativas nacionales para despejar dudas sobre la apertura de varias actividades de diversos sectores, que se ven golpeadas por la pandemia mundial pero, sostuvo que, “el mayor desafío es que la menor cantidad de vecinos se puedan enfermar y pronto volvamos a la normalidad”.

[Sábado 30 de mayo] No hay nuevos casos. Son dos las personas recuperadas y 86 en seguimiento, 104 los hisopados negativos y 1476 vecinos infraccionados.

Uno de los temas del día que trazó el comunicado oficial brindado por el Intendente Municipal, el Escribano, Walter Torchio, fueron las consultas telefónicas sobre las personas que ingresan y salen de la ciudad. Al respecto, el Torchio dijo que “vamos a sumar personal y una línea telefónica específica para que los vecinos puedan consultar antes de viajar; con la sola finalidad de hacer un mejor seguimiento con esa información respecto de cómo cuidarse”.

Asimismo, volvió a pedir responsabilidad hacia las empresas que contratan mano de obra ajena a la ciudad. Por ejemplo, según el caso, será requisito presentar el certificado del test de Coronavirus para los trabajadores de esas empresas a los efectos de garantizar, que quien llega al municipio no sea portador del virus. A esto anexó que “estamos tomando medidas puntuales en función del origen de las personas”, entre otras.

Isaúl Wilner, Subsecretario de Producción, Industria, Comercio y Tecnología, fue la segunda voz del comunicado.

Se sumó a la del Jefe Comunal a fin de dar información respecto de nuevas medidas para los comercios, atendiendo la cuestión climática que comenzamos a vivir con más intensidad con la llegada del invierno.

“Estamos trabajando para cuidar la salud y también, mantener la economía lo más sana posible y, en ese sentido hemos llevado la flexibilización de las actividades de forma gradual”, comenzó diciendo.

Si bien ya se venía trabajando, con la inminente llegada del invierno, “desde el lunes los comercios podrán atender con una persona cada 20 metros cuadrados dentro del local porque, el frío jugaría en contra al hacer esperar al cliente en la vereda y, hemos corroborado qué hay muchos que por sus dimensiones pueden perfectamente atender más de un cliente por vez; queremos dar respuesta en este sentido, lo estamos haciendo, pero le pedimos mayor responsabilidad a los comercios para que esta iniciativa funcione bien”.

Organismos que no dependen del municipio

Fue otro de los puntos claves de hoy. “El Decreto Nacional 408 de éste año expresa claramente en su artículo Nª4, los sitios que no son excepciones. En el punto tres, habla de shoppings, cines, teatros, bibliotecas, centros culturales, museos, bares, restaurantes y gimnasios”, describió textualmente el Jefe Comunal al solo efecto de reincidir en la explicación que “no es cuestión del Intendente. Es una normativa a nivel nacional que claramente señala que dentro de las cuestiones que no se pueden habilitar, están dichos espacios, los cuales están refrendados por la provincia, ya que la gestión del Gobernador, Axel Kicillof, está en línea con ésta disposición y, nosotros desde el municipio no podemos estar por encima de ellas”.

Y aclaró, una vez más que, continuamente se gestiona ante provincia y nación para que todos vuelvan a trabajar porque “esa es nuestra predisposición para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible”.

Antes del cierre de su alocución, el Ejecutivo, informó que desde ayer están depositados los sueldos que desde ésta mañana están disponibles en los cajeros automáticos para los empleados municipales.

Por último, “estamos convencidos que hay que ser cuidadosos. No queremos volver para atrás, todo lo contrario. Por eso, agradezco a todos los colaboradores del municipio (GUM, Servicios urbanos y Salud) pero también a Bomberos, Policía y Patrulla Rural.

Asimismo a la Mesa de Emergencia Social y Alimentaria que está haciendo un gran trabajo para colaborar con todos los vecinos que más lo necesitan”.