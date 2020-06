Carlos Casares: Coronavirus

No hay nuevos casos. Informe oficial del lunes 1º de junio.

[Lunes 1º de junio]. No hay nuevos casos. Son dos las personas recuperadas y94 en seguimiento, 104 los hisopados negativos y 1506 los vecinos infraccionados.

El Subsecretario de Producción, Industria, Servicios y Tecnología, Isaúl Wilner, acompañó nuevamente al Intendente. Repasó todo lo hecho en estos más de 70 días de cuarentena, en materia de protocolos en conjunto con Provincia y Nación.

“Ahora estamos en trámite para habilitar agencias de quinielas, hoteles, gimnasios”, todo con ajustes a los protocolos necesarios.

Además, recordó que “desde hoy los comercios pueden atender con más de un cliente dentro del local”.

Por otro lado, “aquellas empresas y comercios que necesiten ingresar mano de otro lugar, deben avisarnos y consultarnos por los protocolos al 2396-41-78-42“.

En tanto que el Jefe Comunal, el Escribano, Walter Torchio, anunció que desde mañana el Cementerio Municipal, estará abierto de 9 a 17 hs.

Y en éste sentido, informó que “los horarios comerciales se mantienen de lunes a lunes por espacio de 10 horas y cada uno, abre lo que considera”, remarcó el Intendente.

Como así también el toque de sirena. “La sirena no tiene otra finalidad más que ayudarnos a los vecinos a tomar conciencia, es un llamado de atención y avisar que los comercios ya cerraron y no hay que estar más en la calle. Agosto será un mes de inflexión”, porque “es para cuidarnos y mantener cierto orden y por el momento no habrá cambios de horarios y sirenas”.

Por otro lado, pero, hablando de cuidados y responsabilidades, “agradezco a clubes deportivos, bloques políticos la mesa de emergencia porque todos están comprometidos con la realidad y, el viernes luego de la sesión, entre todos trabajaron para los vecinos también, fuera del recinto, repartiendo mercadería”, sumó.

También resaltó que “es un placer como Intendente saber que en estos tiempos las cuestiones políticas se dejan de lado y trabajan solidariamente para el bien de los vecinos”

Y finalmente, “envío un cálido saludo a la familia de Deportivo, club que hoy está cumpliendo 98 años”.