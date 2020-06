La APEF pide y reclama por la reapertura de las actividades.

APEF pide la reactivación

“Trabajando responsablemente es viable nuestro trabajo”

La APEF es la Asociación de Profesores de Educación Física de Carlos Casares, creada en 2019, surge como una Asociación apolitica, conformada por profesores de Educación Física, la mayoría propietarios de gimnasios y centros de actividad física, con el objetivo principal de hacer cumplir la LEY 12.329, donde en el Art. 1 enuncia que en todo ámbito dedicado a la práctica corporal y/o enseñanza de actividades físicas deberá contar con la dirección y/o supervisión técnica de un profesional con título de profesor de Educación Física.

Sin perder este objetivo, que es la elaboración de un proyecto de ordenanza para hacer cumplir esa Ley en Carlos Casares, hoy nos encontramos haciendo tareas en conjunto entre profesores y jubilados para hacer frente a esta pandemia. El 16 de Marzo cerramos las puertas de nuestros establecimientos creyendo que era lo más acertado para el cuidado de la salud de nuestros alumnos, la nuestra y por ende de la comunidad toda.

Si bien muchos profesores se han adaptado a dar clases por distintas modalidades digitales, los ingresos y la cantidad de alumnos no son los mismos, por lo cual los pocos ingresos que se generan son mayormente utilizados para poder mantener nuestros espacios de trabajo en pie; alquileres, impuestos, sueldos, NO PARA VIVIR. NO QUEREMOS CERRAR NUESTROS ESPACIOS DE TRABAJO, SIMPLEMENTE QUEREMOS TRABAJAR.

El Municipio ha recibido una petición de nuestra parte y también distintos protocolos, los cuales fueron elaborados de manera responsable y teniendo en cuenta la diversidad de los lugares en donde trabajamos (gimnasios, pilates, stretching, escuela de danza, clases grupales). Los mismos han sido elevados a provincia y denegados, ya que hay un decreto a nivel nación que prohíbe nuestra actividad.

Nuestra intención es que lo mismo pueda ser revisto, ya que consideramos viable nuestro trabajo bajo estrictos protocolos, los cuales nos comprometemos a cumplir, y porque nuestra situación local no es la misma que CABA y Conurbano Bonaerense.

Los centros de actividad física somos agentes de salud, contribuimos al bienestar físico y psíquico de la población, especialmente en tiempos de aislamiento, actuando como centros de salud preventiva y convirtiéndose en aliados de la salud pública. Bien sabemos que la actividad física fortalece el sistema inmunológico, aumenta la capacidad metabólica para dar respuesta a enfermedades respiratorias y reduce los niveles de estrés, ayudando el control del peso corporal, una mejor tolerancia a la glucosa y la densidad mineral ósea.

En este marco, entendiendo la importancia que tiene la actividad física en el bienestar de las personas, pero sin dejar de lado el contexto en el cual estamos viviendo, consideramos que nuestro sector posee las condiciones para proveer y establecer un entrenamiento seguro y ordenado.

Para concluir, no pretendemos pasar por encima de las decisiones de nuestros gobernantes, o hacer caso omiso a las recomendaciones o los protocolos estándar de desinfección, queremos que se revea el Decreto donde se manifiesta que los gimnasios o centros de entrenamientos no son seguros.

Con la misma responsabilidad que tomamos de cerrar en Marzo, hoy creemos que podemos trabajar.