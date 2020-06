20 de junio: Coronavirus

Día de la Bandera e informe sobre la situación por el COVID -19.

Comunicado oficial - Sábado 20 de junio - Situación de COVID-19 en Carlos Casares

CORONAVIRUS

Carlos Casares sigue en Fase 5

“Por el cuidado de todos, recomendamos que no viajen”

Es la moción del Intendente W. Torchio, a fin de mantener la “buena” situación por la que atraviesa Carlos Casares, frente a la pandemia del COVID-19.

Acompañado por el Profesor de Historia, Martín Serra, quien hizo alusión a la fecha describiendo la vida de Manuel Belgrano, el Intendente, Walter Torchio, comenzó su comunicado diario sobre el Coronavirus diciendo que, “la Educación sigue siendo clave para la Argentina”.

[Sábado 20 de junio] . No hay circulación viral local. Sigue el caso positivo asintomático (cumpliendo la cuarentena en otra ciudad), hay 301 vecinos en seguimiento, 173 hisopados negativos y 1.695 infraccionados.

Seguidamente, dejó en claro que por la fecha del día del padre, desde el municipio “no hicimos invitación para que venga gente a Casares; informamos a la gente que quizás pueda llegar a venir qué, para ingresar al partido debe contar con el certificado de circulación y, si viene de una zona de alto nivel de circulación viral, debe contar con el comprobante del test negativo de COVID; eso nos daría tranquilidad y, si evita el viajar sería muy importante” indicó el Jefe Comunal, Walter Torchio.

Y explicó que “como Intendente no puedo decir quién puede o no circular por las rutas argentinas, pero sí, en este contexto de pandemia, quien no tenga el certificado de circulación, no lo puede hacer, no está autorizado a circular y por lo tanto no puede ingresar”.

Las reuniones son de 8 a 18 hs. con un máximo de 10 personas y solo de índole familiar.

“Estamos atravesando un tiempo inimaginable que requiere de muchos esfuerzos como venimos haciendo hace 93 días, no tenemos que bajar los brazos, hay que ser cuidadosos, responsables y solidarios”, subrayó y resaltó, “ya vamos a superar este difícil momento”.

Otra de las recomendaciones que hizo el Intendente, es que la persona que tenga a su padre en Casares se abstenga de venir, si viven en zonas de alta circulación del virus y, de igual forma encomendó, que aquel vecino residente en Carlos Casares y que tiene a su padre en una región endémica, lo aconsejable es no ir, de forma tal que se evite todo aquello que se pueda, porque la situación está controlada ya que, lo que se buscar es que se provoque un caos por falta de cuidados.

“Seguimos preocupados, cada día hay más contagios y eso lo demuestran los informes de Nación y Provincia. Por eso, más que nunca necesitamos inexorablemente que nos cuidemos entre todos para pasar este momento”, prosiguió el Intendente.

Además hizo la salvedad de que “la única excepción es que, si los mayores tienen el certificado y, los niños no, si podrán entrar a Casares”.