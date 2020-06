Coronavirus: Fuertes multas

Por evadir controles de ingreso (ciudad) y mentir sobre la procedencia.

Torchio anunció junto a Gemelli la ordenanza que multará a quienes evadan los controles de ingreso a la ciudad

[Prensa HCD]: Lo hizo en el comunicado que emite diariamente donde, junto al presidente del HCD, explicó los alcances de la medida que se aplicará a aquellos que rompan los protocolos vigentes de seguridad sanitaria.

En el día de hoy, el Intendente Walter Torchio se refirió en su comunicado diario a la ordenanza que fue aprobada por unanimidad el pasado jueves, la cual regula sanciones con severas multas a aquellas personas que violen los protocolos de seguridad sanitaria en nuestra ciudad.

El jefe comunal comenzó su alocución explicando esta problemática. “Tenemos un problema con aquellos vecinos que cuando llegan a Carlos Casares no nos dicen de donde vienen. Nos ocultan la información o nos dan una información distorsionada. Y esto no lo hacemos porque queramos asumir un rol de policía, sino porque el sistema de salud necesita tener un buen seguimiento. Ante un posible caso, si esta persona estuvo afuera, necesitamos saber de donde vino para determinar el origen del contagio. Y realizar el control de los accesos es muy importante para anticiparnos a los problemas”, sostuvo.

Luego, tomó la palabra Gemelli quien contó que “se aprobó por unanimidad una ordenanza surgida de un pedido del Departamento Ejecutivo con respecto a las multas que apunta a lograr mayor conciencia social en distintos aspectos. Primero, está orientada a limitar los problemas en los accesos donde hay vecinos que mienten (100.000 pesos de multa) cuando brindan su información de procedencia o personas que no cuentan con el permiso de circulación e intentan ingresar a la ciudad por accesos que están cerrados (30.000 pesos de multa)”.

“Otra de las cuestiones que nos impulsaron a aprobar esta ordenanza es que había personas que provenían de otras ciudades, como por ejemplo los chicos que están estudiando o gente que había hecho algún tratamiento médico fuera de la ciudad, que terminaban rompiendo la cuarentena estricta que deben mantener durante 14 días. La finalidad siempre es mantener el menor número de contagiados en nuestra ciudad”, continuó.

Por último, el Intendente volvió a tomar la palabra y aclaró que “la ordenanza no tiene un fin ‘policiaco’ ni tampoco recaudatorio. Su espíritu es generar conciencia. Y lamentablemente, en algunos casos, la mejor forma de generar conciencia es que duela en el bolsillo. No va a ser una caza de brujas pero vamos a hacer el seguimiento de aquellos que en más de una oportunidad no acaten las medidas de seguridad sanitaria”.

“Les quiero agradecer al HCD y a todos los concejales por su responsabilidad, por su compromiso y esperemos seguir avanzando en el control de la propagación del virus”, concluyó.

Para ver el video haga click sobre: Coronavirus: Comunicado martes 23 de junio.