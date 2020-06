Comunicado oficial del viernes 26 de junio.

Comunicado oficial - Viernes 26 de junio - Situación de covid-19 en Carlos Casares

Carlos Casares se mantiene en Fase 5

Walter Torchio: “No vamos a recibir pacientes con COVID del conurbano, pero si vamos a ser solidarios con vecinos de la provincia”

De ésta forma el Intendente desterró informaciones erróneas y comentarios malintencionados de parte de vecinos y “pseudo periodistas” por desinformar al casarense generando pánico en medio de la crisis por la pandemia.

[Viernes 26 de junio] No hay circulación viral local. Sigue el caso positivo asintomático (cumpliendo la cuarentena en otra ciudad), hay 141 vecinos en seguimiento, 196 hisopados negativos y 1724 los infraccionados.

Encarecidamente, “les pido a los vecinos que no tomen como ciertos datos de Facebook y de medios, en este tema específico del Covid-19 lo único válido son mis comunicados diarios” comenzó diciendo el Intendente Municipal, el Escribano, Walter Torchio, quien afirmó, “quédense tranquilos que no vamos a traer personas enfermas de COVID del conurbano porque no tenemos las condiciones para hacerlo, Carlos Casares no posee clínicas privadas, ni sanatorios, solo tenemos el hospital municipal y de acuerdo a la Mesa de Salud, ente referente en este tema, no podríamos estar asumiendo un compromiso de estas características” pero si “vamos a ser solidarios como hemos sido en otras ocasiones, ayudando desde otro aspecto, cómo lo hicimos con las inundaciones en la ciudad de La Plata por ejemplo".

"Mi compromiso es acompañar y entendemos la postura del Gobernador; se dé su preocupación por la situación extrema que estamos pasando, sé de la preocupación del Presidente, por eso desde nuestro lugar vamos ayudar solidariamente, pero no trayendo enfermos de COVID del conurbano a Carlos Casares”.

Además, esto ha sido descartado por el Jefe de Gabinete de la Provincia y también por las autoridades de la Región Sanitaria que nos nuclea.

Posteriormente enfatizó “seguiremos ocupándonos de nuestros vecinos”. Por eso, “pido seriedad en el tratamiento de la información de la Pandemia, que no emitan irresponsablemente noticias y no desinformen”.

“Algunos tienen mala fe y son dañinos, no se puede jugar con la angustia de la gente”, completó el Intendente para con ciertos medios de comunicación local porque, “estos tiempos no son para hacer política, porque acá nos conocemos y me parece que algunos pierden el sentido de responsabilidad para desestabilizar y generar enojos sin considerar el daño que ésta Pandemia está ocasionando en los vecinos”.