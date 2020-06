Informe oficial de este martes 30 de junio.

Comunicado oficial - Martes 30 de junio - Situación de COVID-19 en Carlos Casares

CORONAVIRUS

Carlos Casares se mantiene en Fase 5

[Martes 30 de junio] No hay circulación viral local. Sigue el caso positivo asintomático (cumpliendo la cuarentena en otra ciudad), hay 153 vecinos en seguimiento, 197 hisopados negativos y 1.759 los infraccionados.

Tras dar a conocer los números que, aún son favorables para Casares, el Intendente Walter Torchio, dijo que “estamos donde estamos por el esfuerzo y la responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto y, discutir una hora más o menos es estéril” y, siguió diciendo, “no miremos lo negativo, veamos lo positivo; muchas ciudades están casi sin actividad y acá alrededor del 95% están funcionando”.

En pos de alentar a la comunidad a seguir por este camino, Torchio dijo que “venimos realizando un trabajo muy bueno, sobre todo destaco el comportamiento de la inmensa mayoría de nuestros vecinos” y por eso, “insisto y pido a cada uno que valore estar en fase N°5, pero cuidémonos, no hay que relajarse y veamos lo que suceden en otros países, en otras ciudades de nuestra Argentina; nada está resuelto de manera definitiva y por ello, sigamos alerta; no nos relajamos porque podríamos retroceder de fase como municipios cercanos que viven una realidad muy cruda y, es lo que no queremos que nos pase”.

En este sentido, el Jefe Comunal hizo un breve reconto de todo lo hecho en estos 103 de días de cuarentena en la Argentina. “Fuimos uno de los primeros municipios en poner el QR teniendo en cuenta que la salud y luego el trabajo es lo más importante. Avanzamos progresivamente con las distintas actividades laborales, fuimos limitando los ingresos para tener un mejor control, trabajamos con los asilos, los distintos protocolos, y Ordenanzas para tener más herramientas para cuidarnos entre todos”, además “trabajamos con las caminatas recreativas gradualmente, ampliamos luego con actividades recreativas. Avanzamos acorde a la opinión de los equipos de trabajo en salud que me asesoran”, entre otras muchas más acciones.

Por todo el sacrificio realizado para lograr lo expuesto, “no queremos retroceder” argumentó y opinó “nosotros recomendamos, fijamos pautas y luego cada uno es responsable de sus acciones, y justamente lo que más pido en este momento a todos es máxima responsabilidad” porque “hoy hay una realidad que vive el mundo, no estamos inventando nada; seguimos protocolos que Nación, Provincia y las Mesas Municipales pero, necesito la ayuda de todos y, no discutir una hora más o menos porque no queremos retroceder de fases y lamentar infectados”.