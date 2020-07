Coronavirus: No hay circulación viral en Carlos Casares

Sábado 4 con flexibilizaciones. Comunicado oficial.

[Sábado 4 de julio] No hay circulación viral local. Hay 181 vecinos en seguimiento, 206 hisopados negativos y 1.799 los infraccionados.

“Quiero y espero que todos los vecinos hagan bien las cosas hoy en la prueba piloto en relación a la extensión de los horarios comerciales”, dijo el Jefe Comunal, Walter Torchio en el inicio del comunicado diario sobre las medidas que se estrenan hoy y, “si la experiencia funciona bien es una medida que se va continuar” el próximo fin de semana se sumará un día. Será análisis para la semana.

Las medidas para hoy son: Comercios en general abiertos hasta las 20 hs, bares y restaurantes hasta las 00, horario de cierre. Clientes con reservas. Deliverys hasta las 23.30 hs.

Además, “hoy no sonará la sirena de los Bomberos, a quienes les agradezco el acompañarnos a lo largo de ésta etapa tan difícil; todo esto sucederá sólo hoy sábado y veremos qué resultado da”.

“Todo es en pos de que la gente pueda trabajar y todos tengamos más libertades” explicó el Intendente pero insistió en que si bien “la mayoría de los vecinos interpreta bien las reglas necesitamos que quienes no lo hacen entiendan que la situación no está resuelta, a nivel general está complicada” recordando que no hay vacunas ni tratamientos, por eso, “cuidemosnos, no se trata solo de la Salud , se trata también del trabajo porque si bajamos de fase a la 3, la 2 o la 1 habrá actividades que no van a poder funcionar y esto depende de todos. Seamos responsables y solidarios”.

“Y recuerden que llegamos a la fase cinco por el gran trabajo de todos los vecinos de Casares y por eso, estoy orgulloso. Cuidemos lo que logramos entre todos”.