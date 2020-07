Domingo 5: Coronavirus

Carlos Casares continúa libre de virus. Comunicado oficial.

Comunicado oficial - Domingo cinco de julio - Situación de COVID -19 en Carlos Casares

Carlos Casares en Fase 5 y libres de virus

“En la semana se analizará la evolución y dependiendo de ello, quizás sumemos el domingo”

Informó el Intendente Walter Torchio, en el último comunicado de los fines de semana sobre los la salida de ayer a bares, restaurantes y horarios extendidos en comercios, siempre y cuando, el distrito avance de igual o mejor manera; sin casos y con la responsabilidad social que la población, acompañada por las medidas tomadas por el Ejecutivo, la Mesa de Salud junto a todo el personal del área y, el apoyo total del Concejo Deliberante, vienen trabajando en conjunto en estos 108 días de cuarentena en Argentina.

[Domingo cinco de julio]. No hay circulación viral local ni presencia de casos. Hay 188 vecinos en seguimiento, 213 hisopados negativos y 1.807 los infraccionados.

Como cada domingo, los datos fueron dados a conocer por el Intendente Municipal, el Escribano, Walter Torchio, junto al Director del Hospital local, el Doctor, Wilson Ramseyer.

Ramseyer insistió en no flexibilizar las tres medidas prioritarias para seguir avanzando en los cuidados, tales como, el uso de barbijo (Boca y Nariz), el distanciamiento social y el lavado de manos.

Asimismo y con la tranquilidad de estar por segunda vez Casares libre de virus pero, con la chance de volver a tener como viene sucediendo en ciudades cercanas, pidió ser responsables en los cuidados y, sobre todo, si llegasen a darse nuevos casos, no estigmatizar al vecino.

“Con la posibilidad latente desde el Comité de Salud estamos tratando de estar siempre un paso adelante y, con el acompañamiento del Intendente, buscamos pacientes asintomáticos y hacer diagnósticos más tempranos y, así evitar brotes en la ciudad”, describió el Doctor quien además, aconsejó que “si reciben a personas de zonas endémicas no minimicen el contacto porque es sumamente importante la responsabilidad de cada uno, tomando los recaudos necesarios”.

Y cerró recordando que el virus seguirá estando por mucho tiempo más.

Por su lado, el Intendente agradeció a la gente por el comportamiento de anoche en la primera salida a bares, restaurantes y comercios con horarios extendidos. “En la semana se analizará la evolución y dependiendo de ello, quizás sumemos el domingo” tal cual se había anunciado la semana pasada.

En otro orden de cosas, el Jefe Comunal, manifestó que, si bien no están habilitadas las reuniones en horarios no establecidos y, menos si no son familiares, “aconsejo que no las hagan y en caso que en cada reunión, sean muy cuidadosos porque sabemos que en muchos casos los contagios y propagación del virus partieron de reuniones de amigos en otros municipios. Por eso, hay que ser muy cuidadosos”.

Y aclaró “no tengo nada contra las reuniones. Al contrario son hasta necesarias pero ahora hay que priorizar la salud y el trabajo porque si tenemos que retroceder de fase será un dolor de cabezas para todos y muchos comercios recién están volviendo después de 100 días”.

El segundo pedido fue de “paciencia” porque hay personas que piden apertura de más accesos pero no hay personal suficiente para ello y, parte lo los cuidados claves vienen por el control en los accesos.