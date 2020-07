Carlos Casares: Coronavirus

Informe oficial, viernes 17 de julio, en el día 119 de cuarentena.

Comunicado oficial - Viernes 17 de julio - Situación de Covid-19 en Carlos Casares

[Viernes 17 de julio] No hay circulación viral local ni presencia de casos. Hay 103 vecinos en seguimiento, 247 hisopados negativos y 1.917 los infraccionados.

“Vamos a esperar qué anuncios hará hoy o mañana el Presidente respecto de las flexibilizaciones de fases” para dar más noticias locales, dijo el Intendente, pero sí, “resalto especialmente el tema cuidados porque, la clave de estos días va a estar centrada en las reuniones sociales que no están autorizados por el momento”.

Hizo foco en ellas el Jefe Comunal ya que, este fin de semana se festeja el día del amigo y comienzan las vacaciones de invierno, atípica, por cierto, pero, quizás muchas personas tengan el interés de visitar Carlos Casares y, “mi pedido y recomendación es que solo venga a Carlos Casares quien tiene que trabajar y / o por cuestiones de salud, que no vengan de visita por cuestiones sociales o lo haga si solo si tiene los análisis que demuestran que no posee covid-19. Para nosotros es indispensable cuidar no solo la salud de los vecinos sino también sus trabajos ya que, tenemos una enorme complejidad por el crecimiento del virus a nivel región, provincia y país”.

Por supuesto que, “seguirá entrando todo aquel que cumpla con todos los requisitos y tengan que ver con actividades esenciales como los rubros de alimentación, producción”.

Dichas razones del Ejecutivo radican en que estamos viviendo una etapa de mucho cuidado “con la expectativa de que aparezca una vacuna, un tratamiento y en el mientras tanto debemos lograr que el virus no ingrese a la ciudad”.

A su vez recalcó el ser cuidadosos con el uso del Parque Municipal “San Esteban”, el cual solamente está habilitado para ir a realizar actividades físicas recreativas. Lo propio con otros espacios públicos.

Hablando de públicos, recordó que bares y restaurantes trabajan de 20 a 0 hs. con reservas.

Por eso, cerró diciendo, “no me voy a apartar de mi responsabilidad, pero, solamente tendremos algún caso si alguien se relaja, si no somos responsables”, rescatando que desde la Guardia Urbana se están haciendo bien los controles con la colaboración de la Policía y la Patrulla Rural, con un enorme compromiso del área de Salud y el aporte de Bomberos Voluntarios. “Y sería una lástima que se tire por la borda el esfuerzo de la gran mayoría de los casarenses de estos casi 120 días de cuarentena”.