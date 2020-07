Carlos Casares: Por el protocolo sanitario se evitó que ingresen dos personas con coronavirus

Son dos matrimonios que iban a venir de Capital y La Plata.

Carlos Casares libre de virus gracias a la aplicación del protocolo

“Gracias a la prevención nos permitió alertar a los vecinos y evitar la circulación local del virus”

Así lo marcó el Intendente Municipal, Walter Torchio al comunicar que el los protocolos aplicados por el servicio de salud, funcionó correctamente.

[Sábado 18 de julio]. No hay circulación viral local ni presencia de casos. Hay 97 vecinos en seguimiento, 248 hisopados negativos y 1.927 los infraccionados.

Siguiendo la lógica del discurso que viene manteniendo el Intendente como la única voz oficial del municipio ante los medios y la población en general, Walter Torchio remarcó, “estamos siendo muy cautos con las personas que salen y regresan al partido y con aquella que quieren venir”.

En este sentido, “celebro la medida tomada en su momento, propuesta por la Mesa de Salud de pedir el análisis del COVID-19 porque se viene aplicando bien y hoy, recibí la información de que ayer, dos parejas de La Plata y Buenos Aires a las cuales al aplicárseles el protocolo, a una persona por matrimonio les dio positivo. Gracias a la prevención nos permitió alertarlos, ellos no viajaron a nuestra ciudad y evitar por lo tanto la circulación local del virus”.

Asimismo, el Jefe Comunal aprovechó la oportunidad de refrescarle a las empresas el pedido de ser responsables con la aplicación de los protocolos porque los mismos varían acorde a las necesidades que se van presentando a diario.

Por otro lado, el Ejecutivo volvió a marcar que no debemos ser vivos y hay que hacer las cosas bien en el momento adecuado, en el lugar indicado. Lo expuso focalizando en “los irresponsables de siempre” a consecuencia de una nueva previa realizada anoche en la ciudad y, que quienes la organizaron como los que participaron no entienden el esfuerzo, el riesgo que acarrea ese tipo de eventos hoy, clandestinos por la excepcional situación por la vive no solo Casares, la provincia y el país, sino, el mundo.

“Es doloroso que haya gente que haga esto porque nadie la pasa bien, yo no la paso bien y me duele que a personajes siniestros no les importe la salud y el trabajo de los casarenses”, acentuó el Intendente Torchio.

En ese camino “no vamos a etiquetar a nadie que corre riesgos lógicos por salir a trabajar fuera del partido pero sí, vamos a llamarle la atención a las personas que rompan las reglas porque sí, por el solo hecho de creerse piolas”, sentenció.

“Y recuerden por favor que #NOSCUIDAMOSENTRETODOS, seamos solidarios porque estoy convencido que con la ayuda de cada uno de ustedes vamos a salir adelante, llevamos más de 120 días con un enorme esfuerzo, no bajemos los brazos ahora, más que nunca seamos responsables y solidarios”.