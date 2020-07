Coronavirus: Miércoles 22 de julio

Informe oficial. Carlos Casares en Fase 5 y sin casos.

Comunicado oficial - Miércoles 22 de julio - Situación del COVID-19 en Carlos Casares

Carlos Casares en Fase 5 y sin casos

“Hacemos lo que tenemos que hacer para cuidar a los casarenses”

Declaró el Intendente, Walter Torchio en el comunicado de hoy sobre los estrictos controles que vienen realizándose entre todas las fuerzas coordinadas por el municipio y el enorme compromiso de la mayoría de los vecinos que están dando como resultado la ausencia de casos y, por eso, “somos privilegiados de estar en fase cinco, gracias a Ustedes”, resaltó pidiendo redoblar la solidaridad y responsabilidad por parte de los Casarenses.

[Miércoles 22 de julio]. No hay circulación viral local ni presencia de casos. Hay 98 vecinos en seguimiento, 252 hisopados negativos y 1.969 los infraccionados.

“Estamos muy preocupados por el incremento de casos y muertes en toda Argentina y como se está rodeando Casares con complicaciones en localidades vecinas”, apuntó el Jefe Comunal, Walter Torchio, agradeciendo “a la mayoría que entiende la gravedad de la pandemia y los cuidados que toman, eso nos permite estar en fase cinco” y “lamento que todavía haya vecinos a los que les cuesta comprender que estamos transitando por una etapa que requiere de mucha solidaridad con responsabilidad”.

“Lo peor del caso es que algunos se enojan porque controlamos; pero seguramente van a ser los primeros que también se van a quejar cuando haya un enfermo. El grado de irresponsabilidad del que se queja porque trabajamos para que el virus no circule localmente es enorme, porque no queremos que haya gente internada y menos que se muera, como tampoco retroceder de fase y cerrar negocios como en otros partidos”, siguió para completar, “no entiendo cómo hay vecinos que piensan que no nos puede pasar nada cuando vemos como está el mundo, donde los hospitales no dan a basto, donde hay muertos en la calles; esto es grave, y dentro de este mundo estamos nosotros no somos autoinmunes, tenemos que ser responsables, por nosotros, por nuestras familias, por nuestros vecinos”.