Coronavirus: Informe del lunes 3 de agosto en Carlos Casares

"Mucha gente no respeta las medidas sanitarias de la cuarentena".



Comunicado oficial - Lunes 3 de agosto - Situación de Covid-19 en Carlos Casares

[Lunes 3 de agosto]. No hay circulación viral local. Hay 78 vecinos en seguimiento, 271 hisopados negativos, 2.089 los infraccionados y 3 recuperados.

“Agradezco a todas las áreas que trabajaron a contra reloj para dejar este nuevo espacio destinado a la logística en condiciones, naturalmente se continúa trabajando para mejorar el predio y sus instalaciones en favor de los comerciantes locales y sus proveedores”, marcó Wilner, al momento que Torchio sumó que “el concepto llega para quedarse en este u otro lugar, que nos permita tener un Centro de Logística y Distribución”.

El predio de la ex concesionaria, Suiza Casares de Mercedes Benz, cuenta con amplias dimensiones para la comodidad de los comerciantes y empresarios a la hora de ir a recibir la mercadería, ya que, no es un depósito de la misma, se encargó de aclarar el Subsecretario dejando en claro que la mercadería no puede permanecer en el lugar; el municipio no es responsable de la misma y por eso, la coordinación horaria con el transportista debe ser justa y eficaz.

En dicho lugar, y teniendo en cuenta las necesidades lógicas de un ser humano, dispone de un baño para que pueden asistir e higienizarse el tiempo que esté en él.

Por supuesto, “buscamos seguir educándonos en la forma de recibir la mercadería. Utilizando alcohol en gel, el barbijo y respetando el distanciamiento”.

Otro punto importante en este nuevo sistema, a futuro en la pos pandemia, será interesante mantenerlo como se está pensando porque ordenará el tránsito dentro del casco urbano de la ciudad, descomprimiendo el flujo vehicular de camiones o furgonetas en el centro principalmente y los diferentes barrios de la ciudad.

Por último, los horarios son de 7 a 19 hs para recibir proveedores y quedará abierto hasta la hora 20 para que el comercio/empresa local termine de organizar la información para trasladarla a sus respectivos comercios. Y el sábado de 7 a 13 y hasta las 14 para comercios y empresas.

Por eso, Wilner volvió a agradecer y pedir colaboración de las comerciantes para seguir avanzando en mantener a Casares en 0 casos y avanzar en la planificación más de la ciudad.

Por otro lado, el Jefe Comunal, se refirió al “relajo social” del fin de semana. “Estamos preocupados porque el fin de semana hubo mucha gente en plaza San Cayetano, sin uso de barbijo, y jóvenes en moto sin casco”. Puntualmente, acá pidió cuidarse porque si una persona tiene un accidente y se golpea la cabeza, seguramente ocupará una cama en Terapia Intensiva, complicando así, la posible utilización de una de las mismas reservada para un paciente de COVID-19 que lo requiera.

“No hay que descuidarnos por la Salud, pero, también por el trabajo de cada uno de los vecinos”, cerró el Intendente el comunicado del día de la fecha.

