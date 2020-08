Carlos Casares: Coronavirus

Comunicado oficial del martes 11 de agosto.

Comunicado oficial – Martes 11de agosto - Situación de COVID-19 en Carlos Casares

Martes 11 de agosto - No hay circulación viral en Carlos Casares (hasta las 10 AM), hay un paciente con COVID-19 internado en Buenos Aires. Hay tres recuperados, 149 en seguimiento, 277 hisopados negativos y 2.163 infraccionados.

“Preocupa el ascenso de los casos en la zona, no importa cómo surgen”. Así comenzó el discurso del día el Jefe de la Comuna, Walter Torchio, al dirigirse a sus vecinos en la difícil situación, por la cual atraviesa el municipio girasolero a raíz de la pandemia del Coronavirus que, azota al país y fuertemente a la región dentro de la IV Sección Electoral.

“A veces los vecinos no entienden el daño que causa volver de fase generando el cierre de lugares de trabajo”, siguió afirmando para completar diciendo, “prefiero que me castiguen por ser demasiado cuidadoso, a que me perdonen y pase un problema inconmensurable en nuestra comunidad, porque quiero defender a raja tabla la salud y el trabajo de los casarenses”.

Por eso, reafirmó y pidió; “me hago cargo, pero necesito que todos sumen porque queremos volver a la rutina diaria completa, pero estamos pasando una situación muy difícil. Cuídense y cumplan los protocolos”.

Por otro lado, en relación a la ayuda municipal analizó. “El municipio también sufrió una merma en sus ingresos y tuvo incrementos en gastos; tenemos que pagar sueldos, a nuestros proveedores, seguir haciendo obras para mejorar la calidad de nuestros vecinos y, dar respuestas sociales. No es fácil, hacemos todo el esfuerzo posible y lo vamos a seguir haciendo, siempre con responsabilidad”.

Y antes del cierre reflexionó. “Tengo la tensión y la responsabilidad de flexibilizar o no ciertas actividades, poner muchas cosas en la balanza y procurar tomar la mejor decisión, pero, como señalo, para mí lo primordial es la salud y el trabajo y voy a hacer todo lo necesario para defender estas cuestiones”.