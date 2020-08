Carlos Casares: 147 días de cuarentena

Informe oficial sobre el Coronavirus en nuestro partido.

Comunicado oficial - Jueves (13) de agosto - Situación de COVID-19 en Carlos Casares

[Jueves 13 de agosto]. No hay circulación viral en Casares, hay un paciente con COVID-19 internado en Buenos Aires. Hay tres recuperados, 119 en seguimiento, 282 hisopados negativos y 2.180 infraccionados.

“Los contactos de primer, segundo y tercer grado con el paciente positivo internado en Capital Federal, están evolucionando sin problemas, ni síntomas”, aseguró el Intendente Municipal, Walter Torchio, narrando también que, se están realizando más estudios al margen de los hisopados que permiten saber si hay o no vínculos con virus.

Cumplida la información local, Torchio resaltó el anuncio Presidente Alberto Fernández de ayer, sobre la producción de la vacuna. “Es muy importante que en este momento podamos realmente decir que comenzamos a ver una luz al final de túnel, saber que existe esta posibilidad real que nos llena de esperanza y tienen que darnos la fuerza necesaria para seguir adelante”.

Y sumó que “enorgullece doblemente porque se producirá en un laboratorio nacional, lo cual es un enorme reconocimiento teniendo en cuenta además que, esta vacuna estará disponible para la Argentina y llegará a otros países de Latinoamérica”.

Expuesto lo bueno, dejó para el cierre lo malo. “En la región los casos aumentan y por eso, pido responsabilidad y solidaridad por el otro; hay familias, amigos, vecinos, con miedo, angustia, y tenemos que ser solidarios y cuidarlos. Este pedido va de manera especial para quienes no les importa si se enferman o no, porque les digo son muchísimos los que sí tienen miedo, que se cuidan. Hay que ser solidario porque no solo hablamos de una enfermedad, también de muerte”.

En consecuencia “les pido a cada uno que reflexionen y nos ayuden a salir de esta pandemia lo más airoso posible; la situación es grave, compleja y requiere del compromiso de todos porque también hay que cuidar a quienes nos cuidan como el personal de salud, de tránsito, policía, bomberos, hay que hacer todo lo posible para cuidar la vida y el trabajo”.

Día del Niño

Luego y dejando por un segundo la pandemia, el Jefe Comunal le dio paso a la Subsecretaria de Arte, Juventud y Nuevas Expresiones, Vanina González, quién narró de qué trata el nuevo concurso que lanza su espacio en el marco del día del niño.

“El desafío de canto y baile es para niños de tres (3) a 12 años. Para participar deben enviar un video de una duración máxima de un minuto cantando o bailando por WhatsApp al número (2396) 43-39-44”.

Los ganadores serán reconocidos por Cultura de Provincia con premios y exponiendo sus obras; como así también premios a nivel municipio. El plazo final de entrega del material es el próximo domingo 23 a de agosto.