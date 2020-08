Carlos Casares: Comunicado oficial del martes 18 de agosto.

Comunicado oficial - Martes18 de agosto - Situación de COVID-19 en Carlos Casares

Carlos Casares en Fase 5 y sin casos

“Ya vendrá el tiempo de las elecciones, hoy es tiempo de ser responsables y solidarios”

Dijo el Intendente Municipal, Walter Torchio, sobre la marcha de ayer en nuestra ciudad. Para quienes asistieron a la misma, pidió cuidarse y no ser “egoístas”.

Martes 18 de agosto. No hay circulación viral en Casares. Hay 81 en seguimiento, 289 hisopados negativos y 2.222 infraccionados.

Luego de dar a conocer los números del día, el Intendente, Walter Torchio, acompañado nuevamente por el Director del hospital, el Doctor, Wilson Ramseyer, se mostró agradecido para con la mayoría de los casarenses que se cuidan y pidió responsabilidad y empatía a quienes, con derecho, se manifestaron en el centro de la ciudad, pero, les pidió que reflexiones sobre el ser solidario con el otro.

“Agradezco a quienes cumplen con todos los protocolos que nos permiten seguir en fase cinco sin circulación viral y pido tolerancia, responsabilidad y solidaridad porque queremos y necesitamos seguir cuidando la salud, y el trabajo de todos”.

Respecto de la marcha de ayer, sumó la siguiente reflexión; “No es una crítica a las expresiones porque en democracia se aceptan todas, sino que, tiene que ver con el momento, y de la responsabilidad de quien gobierna en relación a la irresponsabilidad de quienes no lo hacen” porque “si alguna de las persona que se manifestó ayer se contagia, será atendido en el hospital. Además, si pasa algo, después posiblemente alguno de ellos será quien se queje que no alcanzarán las camas y/o los respiradores o, que nosotros no fuimos lo suficientemente cuidadosos”.

Y agregó. “Sepan que el personal de salud no está pasando un buen momento porque es enorme la presión psicológica por la situación y eso, también se traslada y, muchos de nuestros vecinos, más aún cuando aparece un caso lo sufre”.

Y cerró argumentando que “ya vendrá el tiempo de las elecciones, hoy es tiempo de ser responsables, solidarios y no egoístas; cuidar al personal de Salud, a la Policía, a Guardia Urbana, al personal de servicios urbanos. Es el tiempo de priorizar la salud y el trabajo”.

Por su parte, el Director del nosocomio local, Wilson Ramseyer, contó que “preocupan los casos en ascenso en la región e inquieta la ocupación de plazas en centros de salud. Además, observar cómo en determinados lugares, bajo ciertas circunstancias es dificultoso poder controlar la situación”. Por eso, “es importante que insistamos con los controles en los ingresos y en pedir a nuestros vecinos que mantengan el uso del barbijo y el distanciamiento, porque es lo mejor que podemos hacer, tratamos de evitar un brote”.

En Intendente señaló también su preocupación por el crecimiento de casos en Bragado y en General Viamonte que nos pone en estado de alerta y resaltó, “seremos lo más estricto posible pero necesitamos ayuda y compromiso de todos si queremos sostenernos en fase 5”.