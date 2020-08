Miércoles 26: Lluvias y granizo..

Registro de las precipitaciones en el partido de Carlos Casares.

En la jornada de ayer se esperaban mayores precipitaciones, prácticamente no alcanzó ni para regar ya que la marca máxima no superó los 5 milímetros, venimos de varios meses con falta de agua y la seca ya se empezaba a marcar muy claramente, sobre todo para el sector agropecuario. Fue un martes donde el SMN (Servicio Meteorológico Nacional) anunciaba un alerta meteorológico para esta zona con fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y por su puesto una considerable cantidad de agua, todo esto casi que no se dio en Carlos Casares, pero sí muy cerca, en Henderson y Pehuajó se registraron sobre el mediodía dos episodios con abundante caída de piedras, muchas de ellas iguales o superiores a una pelota de golf.

Este miércoles solo cayeron algunas gotas en las primeras horas del día, luego durante la mañana el cielo se oscureció y por suerte cayó, dentro de todo, un chaparrón bastante importante. En Smith se registró una importante caída de granizo, algo paraecido en Moctezuma y en la ciudad solo un poco y por sectores. Registro de las precipitaciones en el partido de Carlos Casares en este miércoles 26 de agosto:

Bellocq: 14 mm.

Ordoqui: 5 mm.

Hortensia: 7 mm.

Cadret: 6 mm.

Paraje El Billar: 4 mm.

Santo Tomás: 4 mm.

Mauricio Hirsch: 6 mm.

Smith: 7 mm.

Moctezuma: 112 mm.

Gobernador Arias: 8 mm.

Ciudad: 6 mm.

La información es gentileza de Raúl Nocelli del Servicio de Lluvias de Las Lagunas y Asociados S.A.

En Smith..